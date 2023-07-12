У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)
Причини пожежі на установці з переробки нафтопродуктів невідомі
У промзоні міста Ангарськ в Іркутській області РФ сталася пожежа на установці з переробки нафтопродуктів. Про це повідомила пресслужба МНС у регіоні.
Пожежа виникла на площі 240 кв. м і була ліквідована за годину. На місці працювали дев'ять пожежних розрахунків.
Постраждалих немає.
Наразі дізнавачі МНС Росії встановлюють причину пожежі на установці. Проводиться опитування працівників підприємства та огляд місця пожежі.
Як повідомлялося, уночі в Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа поблизу ліній електропередач та АЗС.
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