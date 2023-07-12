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У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)
Пожежа виникла на площі 240 кв. м
фото: МНС РФ

Причини пожежі на установці з переробки нафтопродуктів невідомі

У промзоні міста Ангарськ в Іркутській області РФ сталася пожежа на установці з переробки нафтопродуктів. Про це повідомила пресслужба МНС у регіоні.

Пожежа виникла на площі 240 кв. м і була ліквідована за годину. На місці працювали дев'ять пожежних розрахунків.

Постраждалих немає.

Наразі дізнавачі МНС Росії встановлюють причину пожежі на установці. Проводиться опитування працівників підприємства та огляд місця пожежі.

4 фото
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фото: МНС РФ

Як повідомлялося, уночі в Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа поблизу ліній електропередач та АЗС.

Теги: росія пожежа рятувальники

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