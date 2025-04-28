Хто штовхнув США до торгової війни? Вloomberg назвало найвпливовішого поплічника Трампа

Глава Адміністративно-бюджетного управління (OMB) США Рассел Воут є найвпливовішою людиною в команді американського президента Дональда Трампа

Глава Адміністративно-бюджетного управління (OMB) США Рассел Воут є найвпливовішим членом команди президента Дональда Трампа. Як передає «Главком», про це пише Bloomberg. Джерела у Білому домі зазначили, що поєднання лояльності та знань допомогли політику стати таким.

«Ніхто в окрузі Колумбія не володіє цифрами та процесом управління федеральним урядом краще, ніж Расс Воут», – каже Стів Беннон, колишній головний стратег Трампа. За його словами, глава OMB є одним із найважливіших «архітекторів реструктуризації уряду США», куди входить мільярдер Ілон Маск. Останній контактував з Воутом із початку переходу влади до Трампа.

Союзники глави OMB розглядають Маска як «публічну зброю для порядку денного». Журналісти зазначили, що Воут несе відповідальність за багато рішень Трампа, включаючи розв'язання торгової війни, замах на Гренландію та призупинення військової допомоги Києву.

Що відомо про Рассела Воута

Рассел Воут народився 26 березня 1976 року в сім'ї електрика, ветерана Корпусу морської піхоти США Терлоу Воута та вчительки початкової школи Маргарет Флауерс Воут. Відомо, що у сім'ї було семеро дітей і він ріс у дуже скромних умовах.

Як говорив сам майбутній глава OMB, релігійне виховання дуже вплинуло на його погляди та підтримку ним Трампа. Також агентство Bloomberg зазначало, що це прищепило йому дисципліну, яка дозволила зробити політичну кар'єру, яку він почав у 1999 році як помічник сенатора від штату Техас Філа Гремма. Від нього він успадкував ідеї щодо необхідності скорочення податків та державних витрат.

У 2010 році він обійняв посаду віцепрезидента Heritage Action – лобістського підрозділу аналітичного центру Heritage Foundation, пов'язаного з Республіканською партією США. Там він зосередився на критиці президента США Барака Обами. А у 2016 році вже потрапив в оточення Трампа, який тоді обирався на посаду глави держави.

У 2017 році Воут отримав посаду заступника директора OMB, де він зарекомендував себе як вкрай лояльну Трампу людину. У 2018 році президент оголосив про зупинення роботи уряду, оскільки Демократична партія відмовилася підтримувати його законопроєкт про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

У відповідь на це Воут скористався правовою лазівкою і знайшов Трампу понад $3 млрд за рахунок невикористаного бюджету Пентагону. Тоді ж він заблокував виділені Конгресом гроші для військової допомоги Києву.

А вже на початку цьго року негативне ставлення голови OMB до видачі Києву стало очевидним. Під час сенатських слухань на посаду голови Адміністративно-бюджетного управління США Воут відмовився брати на себе зобов'язання виділити мільярди доларів, що залишилися, і були передбачені Конгресом для фінансування України.

Раніше стало відомо, що генеральний директор Tesla та глава Департаменту державної ефективності США Ілон Маск заявив, що з травня суттєво скоротить час, який присвячує адміністрації Дональда Трампа, зосередившись на керуванні автомобільною компанією.