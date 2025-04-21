Маск хоче піти з DOGE. The Washington Post назвала причину

Згідно з джерелами WP, Маск втомився від, як він вважає, неетичних і ворожих атак з боку лівих політичних сил

Газета зазначає, що вплив Маска в уряді США поступово зменшується, і він, ймовірно, покине свою посаду до кінця 2025 року

Мільярдер Ілон Маск планує залишити посаду голови Департаменту державної ефективності США (DOGE). Його повноваження як «особливого урядового співробітника» завершуються у травні 2025 року, і наразі невідомо, чи їх буде подовжено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, що Маск вимагав від працівників федеральних установ щотижневих звітів електронною поштою про основні робочі досягнення. За ігнорування цього розпорядження загрожувало звільнення.

Однак, за інформацією журналістів, багато американських чиновників з самого початку не бажали дотримуватися цієї ініціативи. Газета зазначає, що вплив Маска в уряді США поступово зменшується, і він, ймовірно, покине свою посаду до кінця 2025 року.

Згідно з джерелами WP, бізнесмен втомився від, як він вважає, неетичних і ворожих атак з боку лівих політичних сил. При цьому Маск переконаний, що його відхід не послабить діяльність DOGE – структури, яка вже має своїх представників у багатьох федеральних агентствах.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «в певний момент» Департамент ефективності уряду (DOGE) припинить свою діяльність, враховуючи, що Ілон Маск доступний для нього лише як спеціальний державний службовець на 130 днів.