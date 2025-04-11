Ринок землі. Названо бізнеси, які володіють найбільшою кількістю ділянок

Найбільше землі у власності в агрофірми «Світанок» та «Дружківського Рудоуправління»

66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га з моменту відкриття ринку землі та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Якщо на початку 2024 року налічувалося 283 компанії, які мали понад 100 га землі, то зараз їх 217, зокрема 34 – зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Топ компаній-власників землі фото: «Опендатабот»

Торік ринок землі став відкритим для бізнесу. Проте замість хвилі покупок, бізнеси, які володіли значною кількістю земельних ділянок, продають землю. Так, компанії за рік з моменту відкриття ринку землі для бізнесу продали 2 554 земельних ділянок.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, що в Україні система побудови полів не має великих масивів.

«Тобто, умовно, у нас середні поля по Україні – це 50-60 га. І коли ти починаєш свій бізнес, тобі потрібно, щоб це було єдиним масивом, для того, щоб зменшити кількість витрат на обробіток цієї землі. Коли немає таких масивів, то і зацікавленості в купівлі теж може бути менше. Підприємству нецікаво, коли йому пропонують серед поля 3-4 паї – адже їх не зможуть навіть обробити», – каже він.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163).

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

Як відомо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.