Маск назвав найбільшу проблему Китаю у довгостроковій перспективі

Маск: основною проблемою Китаю в майбутньому стане демографічна криза

Китай ризикує зіткнутися з демографічною кризою, заявив американський підприємець Ілон Маск. Пост із відповідним змістом він опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X. Про це пише «Главком».

«Демографічний колапс є найбільшою проблемою Китаю в довгостроковій перспективі», – написав бізнесмен. На його думку, те саме можна сказати майже про кожну державу у світі.

У січні Державне статистичне управління Китаю повідомило, що минулого року чисельність населення країни скоротилася на 1,39 млн осіб порівняно з 2023 роком. До кінця 2024 року в республіці проживало 1,4 млрд осіб. При цьому на кожні 100 жінок припадало приблизно 105 чоловіків.

26 грудня минулого року газета The Financial Times написала, що влада Китаю розширила кампанію зі стимулювання народжуваності в країні. Самотніх людей почали різними способами закликати одружуватися, а сімейні пари мотивувати на народження більше однієї дитини.

Раніше стало відомо, чисельність населення Китаю у 2024 році скоротилася на 1,39 млн осіб. Про це повідомило Державне статистичне управління КНР. Нині у країні живе понад 1,4 млрд жителів.

До слова, роботи вже за п'ять років зможуть перевершити найкращих хірургів з якості проведення медичних операцій, таку думку висловив голова Департаменту державної ефективності США (DOGE) Ілон Маск.