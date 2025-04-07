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Уряд США помилився з прогнозом: А​​кції Tesla стрімко падають

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Уряд США помилився з прогнозом: А​​кції Tesla стрімко падають
Акції Tesla впали на 55% з рекордного максимуму, досягнутого в середині грудня, коли Трампа переміг на виборах президента США
фото: Reuters

Генеральний директор Tesla Ілон Маск втратив $110 млрд з початку року

У понеділок акції Tesla Inc. опустилися нижче за ціну, до якої, за прогнозами міністра торгівлі Говарда Лутника, вони більше ніколи не впадуть. Як передає «Главком», про це повідомляє Bloomberg.

Під час інтерв'ю Fox News 19 березня, коли акції Tesla закрилися на позначці 235,86$ за акцію, Лутнік заявив, що глядачам варто купувати акції компанії, зазначивши, що «так дешево вони більше ніколи не коштуватимуть».

Наступного дня генеральний директор Ілон Маск сказав працівникам Tesla, що вони повинні притримати свої акції.

Станом на 9:41 ранку 7 квітня в Нью-Йорку акції Tesla впали на 9,2% до 217,41$ за акцію на тлі ширшого розпродажу на світових фондових ринках.

Акції Tesla впали на 55% з рекордного максимуму, досягнутого в середині грудня, коли Трампа переміг на виборах президента США.

Кілька аналітиків знизили свої оцінки продажів і прибутків Tesla за останні тижні, ще до того, як компанія повідомила про слабкі показники поставок автомобілів. І хоча Tesla вважається відносно ізольованою від оголошених Трампом 25% тарифів на імпортні автомобілі, Маск попередив, що компанія не залишиться неушкодженою.

«Мита в їхньому нинішньому вигляді підірвуть Tesla, загальний ланцюжок постачань і її глобальну присутність, яка протягом багатьох років була явною перевагою перед конкурентами, що зростають, такими як BYD», – сказав Айвз із компанії Wedbush у записці для клієнтів у неділю.

Найбільше занепокоєння, за словами Айвза, викликає позиція Tesla в Китаї.

Нагадаємо, сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Падіння стало четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільшим з часу піка пандемії COVID-19. Понад половина осіб, чиє багатство відстежує індекс, втратили в середньому 3,3% своїх статків. Найбільше постраждали мільярдери зі США, серед яких лідирують Марк Цукерберг (Meta) і Джефф Безос (Amazon).

Генеральний директор Tesla втратив $110 млрд з початку року, зокрема $11 млрд лише за один день. Основними причинами стали затримки у постачаннях та його суперечлива позиція щодо Трампа, що негативно позначилося на вартості акцій Tesla.

Також протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та Reuters.

У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.

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Теги: Tesla Ілон Маск

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