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«Космічна усмішка»: у небі можна буде побачити рідкісне астрономічне явище

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У небі з'явиться своєрідна космічна усмішка
фото із відкритих джерел

Потрійне поєднання – досить рідкісний феномен, при якому відразу три астрономічні об'єкти виявляються на близькій відстані один від одного

Вчені з Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) повідомляють про рідкісне астрономічне явище, яке можна буде спостерігати з будь-якої точки Землі у п'ятницю, 25 квітня. Йдеться про потрійне поєднання Місяця, Венери та Сатурна, яке створить у небі щось схоже на усміхнене обличчя. Як передає  «Главком», про це пише The National.

Як пояснюють астрономи, за ясної погоди приблизно за годину до сходу Сонця на східній стороні неба можна буде побачити незвичайну «космічну усмішку». Венера і Сатурн розташуються близько один до одного, утворюючи «очі», а серп Місяця стане «усмішкою» цього «небесного обличчя».

Потрійне поєднання – досить рідкісний феномен, при якому відразу три астрономічні об'єкти виявляються на близькій відстані один від одного. Зазвичай ми можемо спостерігати поєднання двох небесних тіл, але побачити «космічний смайлик» вдається нечасто.

За прогнозами вчених, Венера перебуватиме вище над горизонтом і сяятиме яскравіше, ніж далекий Сатурн. Місяць розташується нижче цих планет, формуючи трикутник, що нагадує усміхнене обличчя. Однак із першими променями Сонця це дивовижне видовище зникне.

Астрономи попереджають, що через різницю в яскравості Венери і Сатурна «космічна усмішка» може бути трохи перекошеною, а одне «око» буде дещо тьмянішим за інше. Але навіть у такому вигляді це явище обіцяє стати незабутнім видовищем для всіх любителів астрономії та романтиків.

Нагадаємо, жіночий екіпаж туристичної ракети New Shepard, до складу якого увійшла відома американська співачка Кеті Перрі та наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса – Лорен Санчес, – успішно повернувся на Землю після польоту в космос.

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Теги: космос феномен Місяць

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