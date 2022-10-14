Шокуюча «могилізація». Воєнкоми ловлять росіян у під'їздах, парках та кущах (відео)  

Росіяни отримують повістки у найнесподіваніших місцях

У країні-терористці Росії триває так звана часткова мобілізація. Тамтешні воєнкоми щодня вигадують нові способи, як вручити повістки потенційним воякам. Дійшло до того, що росіян підстерігають у парках, під'їздах та навіть на роботі.

Підстерігають у метро, парках, під'їздах

У Москві облаву на поповнення для армії окупантів влаштували біля метро «Первомайська». Тут поліція просто біля входу роздавала повістки.

У Санкт-Петербурзі ж воєнкоми ще вигадливіші: влаштовують облави на чоловіків у багатоповерхових будинках.

На відеокадрах видно, як жінка-поліцейська та двоє чоловіків у цивільному чатують на чоловіків, які виходять з дому, щоб вручити повістки. Відео начебто зняла мешканка будинку.

На питання, чи є у силовиків совість, вони чомусть відповідати відмовилися.

На фото, які поширюють в російських пабліках, видно, що силовики підстерігають потенційних вояків де завгодно.

5 фото На весь екран









На 80 людей – один БТР. Рашисти розповіли, як їх спорядили на війну

Тим часом хоч забирають вмирати за Путіна всіх, кого наздоженуть, однак чим воювати рашистам – не дуже дбають. Зокрема, в мережі з'явилося відео, як окупанти бідкаються, що у них немає техніки та зброї. Випрошують гроші у своїх співгромадян на елементарні речі.

Рашисти із 126 бригади начебто «захищають» окупований ними Крим, та зізнаються: ЗСУ дали їм настільки хорошого прочухана, що в бригаді на 80 людей лишилася одна броньована бойова машина. Крім того, в українців є дрони та тепловізори, в окупантів – нічого.

Раніше стало відомо, що росіянам розсилають повістки через WhatsApp та електронною поштою.

Тим часом в Новгородській області двоє чоловіків і жінок приходять до потенційних призовників прямо на роботу, погрожують десятирічним терміном та змушують підписати повістку.

«Буде ще друга хвиля, ще більше, ніж ця, так що пересидіти в тебе не вийде», – лякають вони.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.