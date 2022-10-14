Арестович назвав кількість мобілізованих росіян, які перебувають в Україні

Мобілізовані з РФ зафіксовані на Херсонському та Сватівському напрямах

За словами Арестовича щойно мобілізованими окупанти заповнюють дефіцит живої сили

Росія змогла назбирати близько 10 тисяч мобілізованих, приблизно таке ж число вже на фронті в Україні. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

За його словами, наразі мобілізовані із РФ, яких вже направили в Україні, перебувають на Херсонському та Сватівському напрямах.

«Взагалі, всього мобілізованих близько 10 тисяч... Приблизно стільки їх уже на території України. Можливо, навіть більше, тому що їх щодня прибуває у великій кількості. Ми їх точно бачимо на Херсонському та Сватівському напрямках», – сказав Арестович.

За його словами, ними переважно окупанти заповнюють дефіцит живої сили.

«Багато хто з них уже загинув, йдеться про десятки, і до Росії прийшли перші труни з мобілізованими. Щонайменше 20 мобілізованих вже в полоні», – розповів Арестович.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.

Також із початку «могилізації» в Росії різко посилився дефіцит педагогів – вчителі або йдуть на фронт, або емігрують, або ховаються. У деяких школах не вистачає 80% педагогічного складу, причому їдуть і вчителі, і вчительки.

Тим часом у Москві поліція проводить облави на безпритульних. Їм виписують повістки та відвозять до військкоматів, а потім відправляють на війну.