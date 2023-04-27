«Шольц – ковбаса»: дружина посла Мельника розповіла про несподіване закінчення історії

Німецький м'ясник Вальтер Адам надихнувся фразою посла Мельника та захотів робити ковбасу за найсмачнішими українськими рецептами

Рік тому посол Андрій Мельник, посол України в Німеччині, під час запеклих дипломатичних боїв в Берліні вжив поширений у Німеччині фолькльорний вираз щодо канцлера Олафа Шольца. Тоді Мельник заявив, що Шольц «розігрує ображену ковбасу», що викликало світовий резонанс. Про деталі історії розповіла дружина посла Світлана Мельник.

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У травні минулого року федеральний канцлер Німеччини заявив, що не планує найближчим часом відвідувати Україну, оскільки Київ відмовився прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Мельник же сказав, що Шольц «вдає з себе ображену ліверну ковбасу – це не зовсім по-державницьки, це не дитячий садок, адже йдеться про найбрутальнішу війну на континенті після 1945 року».

Вдавати ліверну ковбасу – це німецький фразеологізм, що вживається у випадку, коли хочуть описати несправедливу і безпідставну образу людини. Саме цей крилатий вираз про ображену ліверну ковбасу увійшов у канони дипломатії, викликавши величезний резонанс по всьому світу.

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«Цією фразою Андрій Мельник викрив цинічні ігрища німецького уряду, який намагався строїти з себе ображеного як привід, аби не надавати Україні військової допомоги задля протидії агресіії Кремля», – написала Мельник.

Розголос від цієї історії був просто колосальним, спричинивши небувалий ажіотаж по всій Німеччині, а також далеко за її межами. Саме тоді у федеральній землі Райнланд-Пфальц, у містечку Герксгайм, м’ясник Вальтер Адам дав інтерв‘ю для місцевих ЗМІ, коментуючи вислів посла. Вальтер відповів, що жодним чином такі слова не ображають. А сама ковбаса є дуже смачною і доброю, тому несправедливим скоріше вважають факт недооцінки печінкової ковбаси. Посол Мельник по-дружньому прокоментував ці тези в Twitter, спонтанно запросивши Вальтера в гості, щоб дипломатично зняти всю цю напругу.

Подружжя Мельників та Адамів фото: Світлана Мельник

На знак підтримки Вальтер Адам, який був спантеличий такою реакцією посла, надіслав на дегустацію цілий кошик смачнющої ліверної ковбаси та інших м’ясних смаколиків. Згодом Вальтер зі своєю дружиною Маріон справді прибули до подружжя Мельників у Берлін в гості. Їхню поїздку до столиці супроводжували місцеві журналісти, які підготували низку цікавих репортажів у газетах і на телебаченні про незвичну дружбу українського посла і німецького м’ясника.

«Головне в цій історії, що вона аж ніяк не завершилася після нашої посольської каденції в Берліні. Навпаки, щира дружба з сім’єю Адамів за останні півроку ще більше зміцнилась», – додала Світлана Мельник.

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Мельник розповіла, що родина Адамів перебуває з ними на щоденному зв'язку. З нагоди річниці «ковбасно-ліверної» подіїВальтер Адам вирішив зробити щось особливе, а саме виготовити ковбасу за українським рецептом і продавати її у своїй м’ясній лавці, щоб ще більше посилити солідарність німецького суспільства з Україною. Усі зібрані під час цієї унікальної акції кошти планує передати на допомогу Україні.

Мельник закликала надсилати найсмачніші рецепти української ковбаси на пошту Вальтера Адама: [email protected].

Нагадаємо, що в травні минулого року посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.