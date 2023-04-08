Румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки в зоні відповідальності НАТО

Після перехоплення винищувачі ідентифікували літаки як російські Су-27

У п'ятницю, 7 квітня, румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО. Про це повідомляють Повітряні сили Румунії.

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Зазначається, що два винищувачі F-16 загону «Карпатські гадюки» отримали сповіщення з Центру повітряних операцій НАТО в Едемі, Німеччина, що в зоні відповідальності НАТО були помічені два невстановлені повітряні судна, які літали над міжнародними водами.

Після перехоплення винищувачі ідентифікували літаки як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

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Зазначається, що румунські F-16 вирушили на завдання через шість днів від початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії.

Нагадаємо, із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.

За інформацією Financial Times, США разом із Німеччиною та Угорщиною виступають проти намірів інших держав запропонувати Україні на саміті у Вільнюсі «дорожню карту» для членства в НАТО.