Штати закликали ВООЗ активніше розслідувати появу коронавірусу

Вашингтон не вірить, що Китай надав достатньо даних про те, як пандемія почала поширюватися

«ВООЗ належить виконати велику роботу, щоб з'ясувати, де саме з'явився вірус», заявив помічник американського президента

Сполучені Штати Америки вважають, що Китай не виявляє достатньої відкритості в питанні розслідування причин виникнення коронавірусу і закликають Пекін разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) активніше діяти.

Про це заявив помічник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван в недільному інтерв'ю телеканалу CBS.

«Нам необхідне, відкрите, транспарентне міжнародне розслідування під керівництвом ВООЗ, що заслуговує довіри, організація збирається скоро виступити з доповіддю про походження пандемії у Вухані, Китаї», – сказав він.

Салліван додав, що у США є питання до Китаю, оскільки Вашингтон не вірить, що КНР надала достатньо даних про те, як пандемія почала поширюватися в Китаї, а потім і в усьому світі.

«Як ВООЗ, так і Китаю слід активніше діяти в цьому питанні», – заявив помічник американського президента.

На думку Саллівана, ВООЗ належить виконати велику роботу, щоб з'ясувати, де саме з'явився вірус.

До слова, німецький вчений оприлюднив «майже стовідсоткову» версію походження коронавірусу.

На початку лютого експерти ВООЗ заявили, що відпрацювали чотири версії передачі коронавірусної інфекції людині – від тваринної, проміжної ланки, заморожених продуктів, а також через інцидент в лабораторії. Зазначалося, що останній із перерахованих варіантів визнали малоймовірним, тому вчені не планують його вивчати в подальшому.

У США з висновками фахівців не погодилися. Телеканал NBC News уточнював, що розвідка країни має інформацію про те, що Пекін намагався приховати джерело виникнення Covid-19 і його значення на ранніх етапах поширення інфекції.

Глава Держдепартаменту США також заявив про наявність даних про те, що коронавірус Covid-19 з’явився в лабораторії у Вухані.