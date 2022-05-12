Штайнмаєр повідомив, коли приїде до Києва

Німецький президент радий тому, що дипломатичні непорозуміння між Києвом та Берліном вирішені

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хотів би відвідати Україну, однак у короткостроковій перспективі такий візит поки що не планується. Про це він сказав у коментарі німецькому телеканалу MDR.

За словами Штайнмаєра, він радий, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені. Цьому сприяли візити спікера Бундестагу Бербель Бас та федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, а також поновлення роботи посольства Німеччини в Україні.

«Це сигнали, що надійшли до Києва. Тому зараз має бути прийняте рішення, хто і коли здійснюватиме візит. Блокади більше немає... У мене немає конкретних планів подорожей у дуже короткій перспективі. Але я припускаю, що із Зеленським я зустрінуся», – зазначив. Штайнмаєр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром війну з Росією та посилення підтримки України.

12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що українська влада відмовилася від його візиту до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією німецького видання Bild, Штайнмаєр отримав від Києва відмову через його тісні зв’язки з Росією.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді заявив, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і інцидент не завдасть шкоди для українсько-німецьких відносин.

Втім, історія, спровокована відмовою Штайнмаєру у візиті продовжилася. В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF канцлер Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра. На цю заяву відреагував посол України в Берліні Андрій Мельник, заявивши, що Шольц вдає безневинно ображену людину, що є зовсім не по-державному.

За Шольца вступилися інші німецькі політики, зокрема, віцепрезидент бундестагу Вольфганг Кубікі. Розкритикував слова українського посла і представник опозиції, заступник лідера фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль.

4 травня, під час візиту до Румунії Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив на пресконференції, що готовий до переговорів із Володимиром Зеленським.

Додамо, що Зеленський запросив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра відвідати Україну 9 травня. 8 травня до Києва прибула голова німецького Бундестагу.

Також Штайнмаєр прокоментував заяви Путіна. Штайнмаєр визнав, що помилявся та не вірив у можливість того, що Путін «у своєму імперському божевіллі» готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального розорення.