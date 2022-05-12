Німеччина затягує постачання Україні зенітних установок – Welt

Києву сказали, що постачання зенітних самохідних установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України процес передачі Україні обіцяного Німеччиною озброєння затягується через непорозуміння між урядами країн. Про це повідомляє Welt.

Як пише видання, йдеться про зенітні самохідні установки Gepard.

Міністерка оборони ФРН Крістіна Ламбрехт не повідомила українському уряду, що йому доведеться самостійно замовляти Gepard у збройової компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Замість цього Києву сказали, що постачання зенітних самохідних установок відбуватимуться безпосередньо від німецького уряду, зазначає Welt.

Через день після оголошення про передачу Україні важкої зброї міністр заявила, що це «контракт між Україною і компанією», а федеральний уряд тільки дає на це дозвіл. Точної дати, коли Києву нададуть Gepard, поки немає.

Нагадаємо, в кінці квітня стало відомо, що Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

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