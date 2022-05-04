Штайнмаєр проситься на розмову із Зеленським

Штайнмаєр під час візиту до Румунії згадав Зеленського і заявив, що досі готовий до зустрічі з українським колегою

Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий до розмови із Володимиром Зеленським

Президент Німеччини під час візиту до Румунії раптово згадав про свого українського колегу. Про це повідомляє видання n-tv.de. Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що готовий до розмови із Володимиром Зеленським.

Після зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом Штайнмаєр запевнив журналістів: «Ми, німці, підтримуємо Україну усім серцем».

Президент Німеччини зазначив, що він виражає свою підтримку під час візитів, як, наприклад, до Румунії – і готовий до зустрічей чи розмов із президентом України, «якщо це можливо».

Нагадаємо, 12 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр, який перебував у Варшаві, повідомив, що українська влада відмовилася від його візиту до України. За його словами, президент Польщі Анджей Дуда пропонував йому разом із балтійськими колегами відвідати українську столицю.

За інформацією німецького видання Bild, Штайнмаєр отримав від Києва відмову через його тісні зв’язки з Росією.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба тоді заявив, що відхилення пропозиції Штайнмаєра буде врегульоване, і інцидент не завдасть шкоди для українсько-німецьких відносин .

Втім, історія, спровокована відмовою Штайнмаєру у візиті продовжилася. В інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF канцлер Олаф Шольц заявив, що не планує відвідувати Україну після того, як Київ відкинув візит Штайнмаєра. На цю заяву відреагував посол України в Берліні Андрій Мельник, заявивши, що Шольц вдає безневинно ображену людину, що є зовсім не по-державному.

За Шольца вступилися інші німецькі політики, зокрема, віцепрезидент бундестагу Вольфганг Кубікі. Розкритикував слова українського посла і представник опозиції, заступник лідера фракції ХДС/ХСС Йоганн Вадефуль.