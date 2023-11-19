Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
Загальний залп може становити до восьми ракет
Станом на ранок 19 листопада ворог тримає у Середземному морі один ракетоносій. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.
У Середземному морі Росія тримає два кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр». Загальний залп може становити до восьми ракет. Водночас у Чорному та Азовському морях російські військові кораблі наразі відсутні.
Військові зазначають, що РФ вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS), чим продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).
Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада окупанти випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силами ППО збито 15 ворожих цілей.
Уночі сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників. Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
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