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Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
Росія тримає в Середземному морі два кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Загальний залп може становити до восьми ракет

Станом на ранок 19 листопада ворог тримає у Середземному морі один ракетоносій. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

У Середземному морі Росія тримає два кораблі, серед яких один – носій крилатих ракет «Калібр». Загальний залп може становити до восьми ракет. Водночас у Чорному та Азовському морях російські військові кораблі наразі відсутні.

Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів» фото 1
фото: ВМС ЗСУ

Військові зазначають, що РФ вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS), чим продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).

Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада окупанти випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силами ППО збито 15 ворожих цілей. 

Уночі сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників. Унаслідок нічної атаки на Київщині пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Триває 634-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.

Теги: Чорне море море корабель ворог російська ракета

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