Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі

Адмірал Неїжпапа сподівається, що український флот повернеться на військово-морську базу в Севастополі

Українські ВМС повинні бути гнучкими і змінити тактику

Україні вдалося звести нанівець деякі переваги Росії у морі і останнім часом піти у наступ. Про це йдеться у статті в The New Tork Times на основі інтерв’ю із командувачем ВМС України адміралом Олексієм Неїжпапою.

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За даними ВМС України, знищено чи пошкоджено 24 кораблі Чорноморського флоту флоту.

Ще один один із результатів – Росія не змогла блокувати для України торгівлю в Чорному морі. За останні два місяці близько 100 кораблів перевезли більше 3,3 млн тонн комерційних вантажів.

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Адмірал зазначив, що Україна змогла заблокувати російський флот в їх портах, при цьому фактично не маючи свого флоту бойових кораблів.

Але Неїжпапа наголошує, що Росія також адаптується та зміцнює свою оборону. «Те, що ми робили рік тому, більше не працює або працює не так ефективно», – сказав адмірал.

«Противник також дуже швидко вчиться і він також робить свої висновки, протидіючи нашим діям», – сказав Неїжпапа.

За його словами, українські ВМС повинні бути гнучкими і змінити тактику. «Класичний підхід, який ми вивчали у військово-морських академіях, зараз не працює», – сказав адмірал.

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«Війну на морі можна виграти лише за допомогою нових рішень, які мають бути реалізовані якомога швидше», – переконаний адмірал.

Так, нещодавно Україна представила кілька варіантів надводних безекіпажних кораблів, і офіційні особи нещодавно представили перший в Україні безпілотний підводний дрон «Марічка», дальність якого до 1000 км.

Адмірал Неїжпапа також нагадав, що Севастополь – його рідне місто. «Тому я, звісно, мрію, що настане час, сподіваюся, скоро, що ми повернемося на нашу військово-морську базу в Севастополі», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.