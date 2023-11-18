Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі
Адмірал Неїжпапа сподівається, що український флот повернеться на військово-морську базу в Севастополі
фото: The New York Times

Українські ВМС повинні бути гнучкими і змінити тактику

Україні вдалося звести нанівець деякі переваги Росії у морі і останнім часом піти у наступ. Про це йдеться у статті в The New Tork Times на основі інтерв’ю із командувачем ВМС України адміралом Олексієм Неїжпапою.

За даними ВМС України, знищено чи пошкоджено 24 кораблі Чорноморського флоту флоту.

Ще один один із результатів – Росія не змогла блокувати для України торгівлю в Чорному морі. За останні два місяці близько 100 кораблів перевезли більше 3,3 млн тонн комерційних вантажів.

Адмірал зазначив, що Україна змогла заблокувати російський флот в їх портах, при цьому фактично не маючи свого флоту бойових кораблів.

Але Неїжпапа наголошує, що Росія також адаптується та зміцнює свою оборону. «Те, що ми робили рік тому, більше не працює або працює не так ефективно», – сказав адмірал.

«Противник також дуже швидко вчиться і він також робить свої висновки, протидіючи нашим діям», – сказав Неїжпапа.

За його словами, українські ВМС повинні бути гнучкими і змінити тактику. «Класичний підхід, який ми вивчали у військово-морських академіях, зараз не працює», – сказав адмірал.

«Війну на морі можна виграти лише за допомогою нових рішень, які мають бути реалізовані якомога швидше», – переконаний адмірал.

Так, нещодавно Україна представила кілька варіантів надводних безекіпажних кораблів, і офіційні особи нещодавно представили перший в Україні безпілотний підводний дрон «Марічка», дальність якого до 1000 км.

Адмірал Неїжпапа також нагадав, що Севастополь – його рідне місто. «Тому я, звісно, мрію, що настане час, сподіваюся, скоро, що ми повернемося на нашу військово-морську базу в Севастополі», – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія більше не може використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу. Цьому посприяло створення Україною першого у світі флоту морських дронів.

Теги: росія окупанти Чорне море війна ВМС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Успіхи нового зернового коридору демонструють, що Росія була зайвою ланкою в Чорноморській зерновій ініціативі
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
21 жовтня, 13:39
Путін намагається залякати Захід
Що криється за заявою Путіна про МіГи над Чорним морем. Пояснення розвідки
21 жовтня, 10:14
Президент провів церемонію вручення державних нагород воїнам, які збільшують українську силу в битві за море
Успіх України в битві за Чорне море буде в підручниках історії – Зеленський
31 жовтня, 23:15
Корабельне угруповання РФ продовжує курсувати в районі, який «поки що вважає умовно безпечним», – від східного узбережжя Криму до Новоросійська
Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій
20 жовтня, 08:34
РФ б'є по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі
Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій
21 жовтня, 08:43
Окупанти активізувала тактичну авіацію у районі морського торгового шляху над акваторією Чорного моря
Росія скинула вибухівку в районі зернового коридору
25 жовтня, 15:08
Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 24 «Калібрами»
Росія стягує у Чорне море ракетоносії: скільки «Калібрів» напоготові
8 листопада, 09:08
У Чорному та Середземному морях РФ зосередила по вісім «Калібрів»
Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС
Вчора, 08:28
Балкер Georgia S натрапив на міну в Чорному морі
На міні в Чорному морі підірвався зерновоз
Сьогодні, 06:01

Події в Україні

Російські окупанти готують третю хвилю наступу на Авдіївку
Російські окупанти готують третю хвилю наступу на Авдіївку
Дороги Львівщини замело снігом (відео)
Дороги Львівщини замело снігом (відео)
Окупанти атакували дронами об'єкти інфраструктури в Запоріжжі (фото)
Окупанти атакували дронами об'єкти інфраструктури в Запоріжжі (фото)
ЗСУ повідомили про нову тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини
ЗСУ повідомили про нову тактику окупантів на лівобережжі Херсонщини
Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі
Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі
Чи призведе зима до змін на фронті: оцінка британської розвідки
Чи призведе зима до змін на фронті: оцінка британської розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
6471
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
5343
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5207
Сальдо, Царьов, Кива – колаборанти, нагороджені державою... Україна
4246
«Львівська політехніка» повернула на сайт повідомлення про звільнення Фаріон (оновлено)
3799
Одна із областей посилює мобілізацію

Новини

Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Сьогодні, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 04:25
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Майже 1000 аварійних бригад енергетиків ДТЕК перейшли у посилений режим роботи напередодні зими
Вчора, 20:29
Київський безпековий форум проведе спеціальну подію до роковин Голодомору
Вчора, 11:12

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту