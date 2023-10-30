ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає напоготові у Чорному морі

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель

У Чорному морі Росія, станом на 07:00 понеділка, 30 жовтня, тримає на бойовому чергуванні п'ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» без спорядження. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

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В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п’ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр»;

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в Азовському морі одинворожий корабель;

в Середземному морі три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до вісім8 ракет», – йдеться у повідомленні.

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень..

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