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ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає напоготові у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає напоготові у Чорному морі
Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото ілюстративне

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель

У Чорному морі Росія, станом на 07:00 понеділка, 30 жовтня, тримає на бойовому чергуванні п'ять кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» без спорядження. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п’ять ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр»;

в Азовському морі одинворожий корабель;

в Середземному морі три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до вісім8 ракет», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ повідомили, скільки ракетоносіїв Росія тримає напоготові у Чорному морі фото 1

Триває 614-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 60 бойових зіткнень..

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три зенітно-ракетних комплекси та шість артилерійських засобів противника

Теги: росія авіація корабель озброєння війна Чорне море

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