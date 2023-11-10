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Росія вивела у Чорне море чотири кораблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море чотири кораблі
фото з відкритих джерел

Російські сили утримують по одному кораблю в Азовському та Середземному морях

Станом на ранок 10 листопада, російські загарбники вивели на бойове чергування у Чорне море чотири кораблі, ракетоносіїв серед них немає. Про це повідомили ВМС ЗСУ.

Варто відзначити, що російські сили утримують по одному кораблю в Азовському та Середземному морях. Серед цих суден немає ракетоносіїв.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 14 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 13 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

У ніч на 10 листопада російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. 

Ворог застосував п’ять ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА.

За минулу добу ворог завдав два ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, у ніч проти 10 листопада у Київській області заявили про роботу українських сил протиповітряної оборони по ворожому безпілотнику. 

Теги: ворог населення інфраструктура Чорне море окупанти

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