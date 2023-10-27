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Росія вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
В Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Середземному морі перебуває один ракетоносій із загальним залпом до восьми «Калібрів»

Станом на ранок 27 жовтня російські окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні три кораблі, один з них – ракетоносій. Про це повідомляють Військово морські сили ЗСУ.

Зазначається, що попри те, що РФ вивела ракетоносій на бойове чергування, він не споряджений крилатими ракетами «Калібр».

Окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні три кораблі
Окупанти утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні три кораблі
фото: Facebook/ВМС ЗС України

Водночас в Азовському морі на чергуванні перебуває один корабель, ракетоносії відсутні. У Середземному – три. Серед них, один ракетоносій із загальним залпом до восьми «Калібрів». 

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував Україну з району Приморсько-Ахтарськ. Ворог застосував шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

До слова, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

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Теги: корабель окупанти Чорне море війна

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