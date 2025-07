Штучний інтелект від Microsoft перевершив лікарів у діагностиці складних захворювань

Інструмент Microsoft на основі штучного інтелекту перевершує лікарів у діагностиці складних медичних випадків

Компанія Microsoft створила систему штучного інтелекту (ШІ) для медичної діагностики, здатну не лише асистувати лікарям, а й замінювати їх, демонструючи чотириразову перевагу у вирішенні складних випадків. Інструмент розроблений підрозділом Microsoft AI під керівництвом Мустафи Сулеймана, співзасновника DeepMind, і зветься Microsoft AI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на GeekWire.

MAI-DxO організовує віртуальний консиліум із п'яти ШІ-агентів, які виступають у ролі лікарів різних спеціалізацій. Як уточнює Financial Times, агенти взаємодіють, обговорюють варіанти та колегіально формулюють висновок. Для оцінки можливостей систему протестували на 304 найскладніших клінічних випадках із New England Journal of Medicine, де діагноз традиційно вимагав експертного рівня.

Тестування використовувало нову методологію «ланцюжка дебатів», що забезпечує прозорість логіки алгоритму. В основі роботи лежали великі мовні моделі від OpenAI, Anthropic, Google, xAI та DeepSeek.

Найвищий результат показала модель o3 від OpenAI, що правильно вирішила 85.5% медичних завдань, економлячи сотні тисяч доларів.

Технологія може бути інтегрована в продукти Microsoft (Copilot, Bing), які щодня обробляють близько 50 млн медичних запитів. Сулейман зазначив, що компанія наближається до створення ШІ, яка значно перевершує людину за швидкістю, точністю та економічністю, що стане проривом. Він наголосив на нейтралітеті Microsoft до моделей ШІ, оскільки головним елементом залишається оркестратор MAI-DxO.

Паралельно Домінік Кінг, колишній керівник медичного напрямку DeepMind, нині співробітник Microsoft, заявив про безпрецедентну ефективність системи, здатної стати «новим порталом в охорону здоров'я». Однак він уточнив, що технологія вимагає доопрацювання та реальних випробувань перед клінічним застосуванням.

Нагадаємо, у США лікарі вперше пересадили серце за допомогою робота. Історична операція відбулася в Baylor St. Luke's Medical Center у Г'юстоні. Новий орган отримав 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю.