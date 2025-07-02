Північнокорейські ІТ-працівники вигадали схему, як викрасти військові таємниці зі США

Тисячі північнокорейців із підробленими чи вкраденими американськими ID використовували посередників усередині США і працювали на місцеві ІТ-компанії

Міністерство юстиції США звинуватило КНДР у фінансуванні своєї програми озброєння через віддалену роботу північнокорейських фахівців на американських IT-компаніях. Свої зарплати працівники переказували на рахунки, контрольовані Пхеньяном. Як пише «Главком», про це повідомляє The Washington Post.

За даними американського Мін'юсту, окрім заробітних плат, північнокорейці передавали на батьківщину секретні військові технології США та віртуальну валюту роботодавців на сотні тисяч доларів. Складна шахрайська схема принесла КНДР дохід у кілька мільйонів доларів, пише видання з посиланням на матеріали справи із федерального суду Массачусетсу.

Тисячі північнокорейців із підробленими чи вкраденими американськими ID використовували посередників усередині США, які надавали їм комп'ютери для віддаленого доступу. Громадяни КНДР також реєстрували фінансові рахунки на підставні компанії. Ці заходи робили видимість для американських роботодавців, що їхні співробітники працюють в офісах Сполучених Штатів.

Мін'юст США не наводить назви компаній, які постраждали від обману. Але The Washington Post вказує, що серед них є корпорації зі списку Fortune 500.

У кримінальній справі американські правоохоронці затримали громадянина США, запідозреного у співпраці з КНДР. Звинувачення висунуто щодо ще понад шести громадян на території Тайваню та Китаю, заарештовано рахунки, веб-сайти та ноутбуки, задіяні у схемі.

До слова, Кім Чен Ин «оплакав» північнокорейських військових, які загинули на війні проти України. У Пхеньяні відбувся концерт, присвячений річниці підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та Російською Федерацією.

Раніше стало відомо, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин побоюється надсилати в Росію додаткові війська. Він почав задумуватися про те, що може послабити власний стратегічний резерв.