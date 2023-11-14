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Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування для України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Словаччина профінансує виробництво двох машин розмінування для України
Словацька Республіка продовжить фінансувати виробництво машин для розмінування Bozena IV
фото: Way Industry

Словаччина хоче допомогти українцям взимку гуманітарною допомогою та розмінуванням

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар підтвердив наміри країни продовжити гуманітарну допомогу Україні, заявивши про фінансування виробництва двох машин для розмінування Bozena IV. Про це повідомляє словацьке інформаційне агентство Teraz.

За словами Бланара, Словаччина хоче допомогти українцям взимку гуманітарною допомогою та розмінуванням.

«Словацька Республіка продовжить фінансувати виробництво двох машин для розмінування Bozena IV, які мають розпочати роботу вже на початку 2024 року в Херсонській області», – сказав він.

Бланар також повторив слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що влада країни не надаватиме військову допомогу Україні. Водночас влада не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів Україні від приватних виробників.

Нагадаємо, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що його країна припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Словаччини 8 листопада, відмовився надати Україні 14-й пакет військової допомоги в розмірі 40,3 млн євро, який схвалило попереднє міністерство оборони країни. 

Раніше спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що його країна нібито більше не може надавати військову допомогу Україні, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

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Теги: влада фінансування розмінування Словаччина міністр

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