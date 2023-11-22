Допомога для української енергосистеми: Кулеба провів розмову з представниками G7

Кулеба окреслив низку заходів, які дають змогу підвищити захист критичної інфраструктури України від російських ударів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з колегами з країн G7 та інших країн щодо захисту та зміцнення української енергосистеми у зимовий період. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

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Дмитро Кулеба поінформував колег про підготовку України до зими, захисту від російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони та захисту енергосистеми.

«Україна вже доклала багато зусиль для підготовки до зимового періоду та протидії загрозам російського терору про нашу енергосистему. Сьогодні ми готові до зими краще, ніж минулого року. Ми вдячні міжнародним партнерам, які активно допомагають нам у цьому. Зараз перед нами стоять дві ключові завдання: подальше зміцнення протиповітряної оборони України та надання енергетичного обладнання для нашої енергосистеми», – заявив міністр.

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Кулеба окреслив низку заходів, які дають змогу підвищити захист критичної інфраструктури України від російських ударів.

«Посилення протиповітряної оборони – це найкращий спосіб запобігти новим пошкодженням нашої енергосистеми. Ми вдячні партнерам за надану допомогу та розраховуємо на подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби з дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО», – наголосив Кулеба.

За словами Кулеби, другим пріоритетом є надання енергетичного обладнання, зокрема додаткових трансформаторів, газових турбін та іншого обладнання, необхідного для оперативного відновлення та посилення енергосистеми України.

Під час засідання низка країн та організацій оголосила про готовність надати додаткове обладнання та фінансування для захисту та посилення української енергосистеми протягом зими.

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Міністр додав, що довгостроковою метою України є повна інтеграція в енергетичний ринок ЄС завдяки створенню в нашій державі децентралізованої, гнучкої та стійкої енергетичної системи, заснованої зокрема на відновлюваних джерелах енергії.