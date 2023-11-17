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Колеги загиблого Монастирського розказали про важливе рішення, ухвалене міністром у лютому-2022

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Колеги загиблого Монастирського розказали про важливе рішення, ухвалене міністром у лютому-2022
Колишній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський
фото: МВС України

Рішення про видачу зброї цивільному населенню на початку вторгнення належить Денису Монастирському

На початку повномасштабного вторгнення Росії тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ухвалив рішення про видачу зброї цивільним, які готові обороняти Батьківщину. Про це йдеться у документальному фільмі «Щоденник Монастирського».

«Це було його рішення – видавати зброю цивільному населенню, яке готове боронити свою країну», – розповіла радниця колишнього міністра внутрішніх справ Леся Червінська.

Заступник головнокомандувача Збройних сил України Микола Балан зазначив, що видачу зброї організували не лише в Києві, а й по всій території держави.

«Денис Анатолійович підійшов до цього не як міністр, а як цивільна й креативна людина, яка подумала, що ж нам треба зробити, щоб захищатися. А щоб захищатися потрібна зброя», – розповів заступник головнокомандувача ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що на початку російського повномасштабного вторгнення Денис Монастирський був одним з тих, хто входив до вузького кола людей, які лишилися у Києві на Банковій.

Зазначимо, «Щоденник Монастирського» – це фільм, створений на основі відеощоденника, який вів ексочільник МВС від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, а також спогадів і розповідей про нього його мами, дружини, друзів, колег. Прем’єра відбулася в п’ятницю, 17 листопада.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. 

21 січня у Національному центрі «Український дім» відбулося прощання з керівництвом і співробітниками Міністерства внутрішніх справ України, які загинули під час виконання службових обов’язків.

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Теги: міністр війна Денис Монастирський

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