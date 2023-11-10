Стало відомо, яка країна більше забруднена мінами, аніж Україна

Щомісяця у Афганістані від мін гинуть 60 людей, зокрема діти

Афганістан є однією з найбільш забруднених мінами та вибуховими матеріалами країн у світі. Щомісяця там гинуть або калічать понад 60 людей, в основному це діти. Таку інформацію оголосило Управління ООН із координації гуманітарних питань (УКГВ), пише Ariana News.

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За даними УКГВ ООН, 3 млн афганців живуть у радіусі одного кілометра від мін, саморобних бомб та залишків вибухових речовин. Забруднення Афганістану мінами почалося ще до інтервенції США у 2001 році, а потім воно лише посилювалося. Найбільше постраждали провінції Урузган, Кундуз, Гільменд, Кандагар, Кунар, Бадгіс, Фарьяб, Нангархар, Газні, Фарах, Майдан, Вардак та Саманган.

Велика кількість об'єктів інфраструктури, включаючи школи, також містять боєприпаси, що не розірвалися. Сім'ї, що залежать від сільського господарства, у тому числі фермери та пастухи, наражаються на найбільший ризик.

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Афганці-репатріанти, які зараз повертаються на батьківщину, особливо вразливі, оскільки не знають, в які райони вони повертаються. У міру поглиблення рівня бідності в Афганістані дедалі більше дітей та дорослих змушені збирати старі артилерійські снаряди та міни, щоб заробляти собі на життя збиранням металу. Все це призводить до трагічних наслідків, йдеться у доповіді. При цьому в ООН зізнаються, що УКГВ не має ресурсів для розмінування територій в Афганістані.

Нагадаємо, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів. Такий строк у бесіді з журналістами The Washington Post назвали опитані експертами. Видання зазначає, що рясно заміновані оборонні редути Росії, побудовані за місяці затишшя вздовж лінії фронту, сповільнюють контрнаступ України, який розпочався у червні 2023 року. При цьому кількість мін виявилася настільки значною, що українській армії не вистачає спеціальних машин для розмінування території.

Раніше в Україні презентували першу вітчизняну машину для підготовки ґрунту до розмінування. Надалі йдеться про серійне виробництво. Про це повідомляє МВС України. Як зауважують у відомстві, машина, розроблена на Харківщині, отримала сертифікат відповідності. Це дозволяє налагодити її серійне виробництво з метою подальшого використання для розмінування територій. Також розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.