Швейцарія внесла Україну до «карантинного списку»



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До списку «карантинних краї» внесені, зокрема, Україна, ОАЕ та Хорватія

Відтепер українці, які прилітатимуть до країни, будуть проходити двотижневий карантин

Швейцарія внесла Україну до, так званого «карантинного списку», громадянам яких потрібно після приїзду до країни проходити двотижневий карантин. Про це пише місцеве видання blick.ch.

Зазначається, що заходи прийняті в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

«Федеральне управління громадського здоров'я (BAG) Швейцарії кожні два тижні формує новий карантинний список. Люди, які приїжджають з країн цього списку, протягом двох тижнів зобов'язані проходити карантин», - йдеться у повдіомленні.

Як інформує видання, до списку «карантинних краї» внесені, зокрема, Україна, ОАЕ та Хорватія. Водночас карантин більше не повинні проходити приїжджі з Бельгії, Мексики, Албанії та ще кількох десятків країн.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 вересня 26 502 438 людей захворіли коронавірусом.З початку пандемії від коронавірусу померло 873 803 людини, водночас одужало 18 684 199 осіб. За добу у світі захворіло 12 685 людей, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 5 937 хворих і 513 загиблих. В Індії зафіксували 3623 нових випадки, в результаті чого кількість хворих з початку пандемії в країні зросла до 3 936 747 осіб. Бразилія своєю чергою перетнула кордон із 4 мільйонів, у країні на сьогодні зареєстровано 4 046 150 випадків, зокрема 124 729 смертей. У США на даний час зафіксовано 6 335 244 випадки, з них 191 058 летальних, 3 575 096 - видужали.

Коронавірус в Україні

Всього 130951

Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

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Нагадаємо, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.