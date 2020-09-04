У світі кількість хворих коронавірусом вже перевищила 26,5 млн людей



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Від початку пандемії одужало від коронавірусу 18 684 199 осіб

З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 873 803 людини

У світі станом на ранок 4 вересня 26 502 438 людей захворіли коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometer.

З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 873 803 людини, водночас одужало 18 684 199 осіб.

За добу у світі захворіло 12 685 людей, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 5 937 хворих і 513 загиблих.

В Індії зафіксували 3623 нових випадки, в результаті чого кількість хворих з початку пандемії в країні зросла до 3 936 747 осіб.

Бразилія своєю чергою перетнула кордон із 4 мільйонів, у країні на сьогодні зареєстровано 4 046 150 випадків, зокрема 124 729 смертей.

У США на даний час зафіксовано 6 335 244 випадки, з них 191 058 летальних, 3 575 096 - видужали.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 130951

Хворіють 67577

Одужали 60613

Померли 2761

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