У світі кількість хворих коронавірусом вже перевищила 26,5 млн людей
З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 873 803 людини
У світі станом на ранок 4 вересня 26 502 438 людей захворіли коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometer.
З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 873 803 людини, водночас одужало 18 684 199 осіб.
За добу у світі захворіло 12 685 людей, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 5 937 хворих і 513 загиблих.
В Індії зафіксували 3623 нових випадки, в результаті чого кількість хворих з початку пандемії в країні зросла до 3 936 747 осіб.
Бразилія своєю чергою перетнула кордон із 4 мільйонів, у країні на сьогодні зареєстровано 4 046 150 випадків, зокрема 124 729 смертей.
У США на даний час зафіксовано 6 335 244 випадки, з них 191 058 летальних, 3 575 096 - видужали.
Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.
-
Всього130951
-
Хворіють67577
-
Одужали60613
-
Померли2761
Читайте також: