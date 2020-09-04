  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У світі кількість хворих коронавірусом вже перевищила 26,5 млн людей

    • Розсилка
    Від початку пандемії одужало від коронавірусу 18 684 199 осіб - У світі кількість хворих коронавірусом вже перевищила 26,5 млн людей
    Від початку пандемії одужало від коронавірусу 18 684 199 осіб

    З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 873 803 людини

    У світі станом на ранок 4 вересня 26 502 438 людей захворіли коронавірусом. Про це повідомляє сайт Worldometer.

    З початку пандемії у світі від коронавірусу померло 873 803 людини, водночас одужало 18 684 199 осіб.

    screenshot_1_16

    За добу у світі захворіло 12 685 людей, найбільша їх кількість припадає на Мексику - 5 937 хворих і 513 загиблих.

    В Індії зафіксували 3623 нових випадки, в результаті чого кількість хворих з початку пандемії в країні зросла до 3 936 747 осіб.

    Бразилія своєю чергою перетнула кордон із 4 мільйонів, у країні на сьогодні зареєстровано 4 046 150 випадків, зокрема 124 729 смертей.

    У США на даний час зафіксовано 6 335 244 випадки, з них 191 058 летальних, 3 575 096 - видужали.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 4 вересня стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 — помер від ускладнень. Загалом в Україні коронавірусне захворювання виявили у 130 951 людини. З них 2 761 пацієнт помер від ускладнень та 60 613 людей одужали.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761


    Читайте також: 


      США Бразилія кордон коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ