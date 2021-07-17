Хакери вкрали інформацію про загиблих в результаті обвалення багатоповерхівки у Флориді

Хакери відстежували новинні повідомлення, щоб знайти імена жертв

Хакери скоїли крадіжку особистих даних щодо жертв в результаті обвалення кондомініуму в районі Серфсайд округу Маямі-Дейд. Про це повідомляє The Insider.

Мер району Серфсайд округу Маямі-Дейд, попередив сім’ї жертв обвалення кондомініуму, щоб вони перевіряли кредитні рахунки своїх близьких після того, як хакери спробували вкрасти деякі з їхніх особистих даних.

Офіційні особи Маямі-Дейд заявили, що хакери відстежували новинні повідомлення, щоб знайти імена жертв, а потім намагалися вкрасти їх особисті дані.

Як відомо, у ніч проти 24 червня в містечку Серфсайд в окрузі Маямі-Дейд (штат Флорида, США) обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку.

З початку пошуково-рятувальної операції, яка тривала цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев’яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.

У зв’язку з трагедією президент США Джо Байден оголошував надзвичайну ситуацію у Флориді.

Нагадаємо, влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей.