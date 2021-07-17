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    Британія посилила правила в'їзду через «Бета»-штам

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    Велика Британія збирається послаблювати карантин з 19 липня - Британія посилила правила в'їзду через «Бета»-штам
    Велика Британія збирається послаблювати карантин з 19 липня
    Фото з відкритих джерел

    Всі ті, хто повертається до Англії з Франції, повинні продовжувати карантин протягом десяти днів, навіть незважаючи на повну вакцинацію

    Велика Британія посилила правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через «Бета»-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції. Про це повідомляє Sky News.

    У Британії мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу, з понеділка можна буде не проходити ізоляцію після повернення з країн, внесених до так званого «бурштинового« списку. Однак уряд заявив, що це не буде стосуватися людей, які будуть приїжджати з Франції через поширення там південноафриканського штаму коронавірусу.

    Це означає, що всі ті, хто повертається до Англії з Франції, повинні продовжувати карантин протягом десяти днів, навіть незважаючи на повну вакцинацію.

    Крім того, ці люди повинні пройти тест на коронавірус на другий і восьмий день після повернення, незалежно від статусу вакцинації.

    Франція знаходиться в «бурштиновому» списку Великобританії, але попри це уряд вирішив зробити виняток, щоб уберегти британців від Бета-коронавірусу.

    При цьому випадки захворювання Бета-варіантом коронавірусу у Франції недостатньо високі, щоб зобов'язати внести Францію в «червоний« список.

    Нагадаємо, що Велика Британія збирається послаблювати карантин з 19 липня. Однак кількість захворювань коронавірусом в країні все ще залишається високим.

    Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: США Франція Велика Британія карантин уряд населення коронавірус
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    Британія посилила правила в'їзду через «Бета»-штам