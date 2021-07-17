Британія посилила правила в'їзду через «Бета»-штам

Всі ті, хто повертається до Англії з Франції, повинні продовжувати карантин протягом десяти днів, навіть незважаючи на повну вакцинацію

Велика Британія посилила правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через «Бета»-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції. Про це повідомляє Sky News.

У Британії мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу, з понеділка можна буде не проходити ізоляцію після повернення з країн, внесених до так званого «бурштинового« списку. Однак уряд заявив, що це не буде стосуватися людей, які будуть приїжджати з Франції через поширення там південноафриканського штаму коронавірусу.

Це означає, що всі ті, хто повертається до Англії з Франції, повинні продовжувати карантин протягом десяти днів, навіть незважаючи на повну вакцинацію.

Крім того, ці люди повинні пройти тест на коронавірус на другий і восьмий день після повернення, незалежно від статусу вакцинації.

Франція знаходиться в «бурштиновому» списку Великобританії, але попри це уряд вирішив зробити виняток, щоб уберегти британців від Бета-коронавірусу.

При цьому випадки захворювання Бета-варіантом коронавірусу у Франції недостатньо високі, щоб зобов'язати внести Францію в «червоний« список.

Нагадаємо, що Велика Британія збирається послаблювати карантин з 19 липня. Однак кількість захворювань коронавірусом в країні все ще залишається високим.

Тим часом, вірусологиня з США назвала вакцини, які найкраще захищають від штаму «Дельта». За словами Юлії Петрової усі сертифіковані вакцини у світі ефективні проти штаму коронавірусу «Дельта», хоча на 100% захистити від нього не можуть.