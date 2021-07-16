На Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів

До пандемії Ейфелева вежа щороку приймала майже сім мільйонів відвідувачів і була однією з найвідвідуваніших туристичних пам’яток світу Фото з відкритих джерел

Ейфелева вежа прийме тільки щеплених від Covid-19 гостей з 21 липня

До 20 липня пам'ятка буде відкрита для всіх туристів, а з 21 липня – тільки для щеплених від Covid-19

Ейфелеву вежу в Парижі відкриють для відвідувачів 16 липня. До 20 липня пам'ятка буде відкрита для всіх туристів, а з 21 липня – тільки для щеплених від Covid-19, повідомляє Le Figaro.

З 20 липня Ейфелева вежа буде працювати для всіх гостей, але з 21 липня в якості гостей на неї пустять тільки щеплених туристів.

Глава компанії-оператора вежі Жан-Франсуа Мартін припустив, що такі заходи найближчим часом стануть нормою для багатьох пам'яток Франції.

Останні три тижні керівництво вежі перевіряло ліфти на безпеку, тестуючи їх без пасажирів. Щоб повернути пам'ятку до роботи, 350 співробітників попросили прийти з вимушеної відпустки.

«Ми готуємося розбудити стару леді з елегантністю і турботою, оскільки вона проспала 250 днів через режим самоізоляції», - підкреслив Мартін.

Вона не працювала понад три місяці під час першої хвилі коронавірусу навесні 2020 року, потім її відкрили. А восени того ж року пам'ятку знову зачинили для відвідувачів. Це стало найдовшим закриття пам’ятки з часів Другої світової війни.

Щороку пам'ятка приймає близько семи мільйонів відвідувачів і в минулому році через Covid-обмеження втратила 52 мільйони євро. Експерти прогнозують до 70 мільйонів євро збитків у 2021 році.

Нагадаємо, що 19 травня Франція послабила карантин, дозволивши роботу літніх терас ресторанів. Влада скоротила тривалість комендантської години. Повертатися додому французам тепер можна до 21:00, а не до 18:00, як це було раніше. Утім, триватиме комендантська година до 06:00.