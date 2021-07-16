В Україні найближчим часом буде посилено карантин

За попередніми даними, в Україні вже 33% населення мають антитіла до коронавірусу

Кабінет міністрів опрацює план дій щодо посилення карантинних обмежень

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов анонсував посилення карантину в Україні. Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне дане доручення РНБО.

«Найближчим часом Кабінет міністрів вживе додаткових заходів реагування на коронавірус тому, що це дуже небезпечно. Як вам усім відомо, на жаль, це стосується вже не тільки дорослого населення, це стосується дітей», – заявив він.

За словами секретаря РНБО, за попередніми даними, в Україні вже 33% населення мають антитіла до коронавірусу. Він також додав, що приблизно 38-40% жителів країни отримали імунітет завдяки вакцинації.

Данілов також зазначив, що Україна посилить вимоги для країн, де фіксують «Дельта» штам.

«Будуть ще більш жорсткі обмеження до країн, де бушує «Дельта». Будемо ставити вимоги, щоби зменшити кількість людей, які звідти їдуть. Ми не виключаємо, що Кабмін вживе додаткових заходів до цих країн», – підкреслив він.

Данілов додав, що в список цих країн входять Росія, Індія, Великобританія й Білорусь.

Також Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції ще проти дев'яти осіб, які вже перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки.

Зазначимо, Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії Сovid-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

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