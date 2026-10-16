Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу

FIS допустила росіян до участі у змаганнях під своєю егідою у сезоні 2026/27 у нейтральному статусі

Старший тренер збірної Росії з лижних гонок Юрій Бородавко заявив, що надіслав заявку на отримання нейтрального статусу від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). Про це повідомляє «Главком».

На початку вересня 2026 року FIS допустила росіян до участі у змаганнях під своєю егідою у сезоні 2026/27 у нейтральному статусі.

Раніше FIS затвердила процедуру подання заявки для росіян на отримання нейтрального статусу, змінивши пункт допуску щодо органів безпеки: звідти було прибрано положення про ненадання статусу атлетам, які перебувають у структурах, які мають відношення до збройних сил або органів безпеки країни-агресора.

«Я подавав заявку на нейтральний статус, але поки що жодних відповідей немає. Чекаємо. Чи стало більше шансів на набуття нейтрального статусу цього року? FIS значно спростили теоретично набуття нейтрального статусу, тому, цілком імовірно, шансів більше. Хотілося б отримати цього року цей статус», – сказав Бородавко.

Варто зазначити, що Юрій Бородавко у 2022 незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.