Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
Юрій Бородавко у 2022 незаконно відвідував тимчасово окупований Крим

FIS допустила росіян до участі у змаганнях під своєю егідою у сезоні 2026/27 у нейтральному статусі

Старший тренер збірної Росії з лижних гонок Юрій Бородавко заявив, що надіслав заявку на отримання нейтрального статусу від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). Про це повідомляє «Главком».

На початку вересня 2026 року FIS допустила росіян до участі у змаганнях під своєю егідою у сезоні 2026/27 у нейтральному статусі.

Раніше FIS затвердила процедуру подання заявки для росіян на отримання нейтрального статусу, змінивши пункт допуску щодо органів безпеки: звідти було прибрано положення про ненадання статусу атлетам, які перебувають у структурах, які мають відношення до збройних сил або органів безпеки країни-агресора.

«Я подавав заявку на нейтральний статус, але поки що жодних відповідей немає. Чекаємо. Чи стало більше шансів на набуття нейтрального статусу цього року? FIS значно спростили теоретично набуття нейтрального статусу, тому, цілком імовірно, шансів більше. Хотілося б отримати цього року цей статус», – сказав Бородавко.

Варто зазначити, що Юрій Бородавко у 2022 незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: лижний спорт Крим тренер росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енцо Мареска видав старт мрії
Тренер «Манчестер Сіті» встановив виняткове досягнення в чемпіонаті Англії
12 жовтня, 10:45
Трамп не розповів про що розмовлятиме з Путіним
Трамп анонсував розмову з Путіним
7 жовтня, 02:33
Місцевим рекомендували за можливості не відкривати вікна
Росія ввела обмеження у Сочі після масштабної пожежі на танкері
6 жовтня, 21:37
Мерц відвідав у Мюнстері німецько-нідерландський корпус разом із Рютте та Єттеном
Канцлер Німеччини звинуватив Росію у підтримці партії АдН
2 жовтня, 05:33
Виробничий завод, знищений атакою російського безпілотника в Одеській області
Скільки Україні коштують зупинки бізнесу під час повітряних тривог
1 жовтня, 05:19
Зеленський анонсував посилення авіації
Зеленський затвердив план далекобійних операцій на жовтень
29 вересня, 20:19
Після удару з залізничних колій зійшли 10 вагонів
У Росії після атаки дронів обвалився міст: з рейок зійшли десятки вагонів
28 вересня, 11:04
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
Франція пояснила, на що обміняла зняття санкцій з російського мільярдера
27 вересня, 22:49
До гасіння пожежі окупантам довелося залучити важку техніку
Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив тисячі квадратних метрів (фото)
21 вересня, 19:21

Ще більше про спорт

Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
Російський тренер, який незаконно відвідував Крим, подався на отримання нейтрального статусу
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
Проросійський президент Міжнародної федерації гімнастики став на захист прихильниць Путіна
Проросійський президент Міжнародної федерації гімнастики став на захист прихильниць Путіна
Українські борчині здобули три нагороди Чемпіонату світу U23
Українські борчині здобули три нагороди Чемпіонату світу U23
Звинуватила у зрадах і приниженні. Титулована гімнастка з РФ розійшлася з гравцем «Зеніту»
Звинуватила у зрадах і приниженні. Титулована гімнастка з РФ розійшлася з гравцем «Зеніту»
Фінський легіонер клубу з Гатного вибив лідера російського тенісу з Чемпіонату Європи
Фінський легіонер клубу з Гатного вибив лідера російського тенісу з Чемпіонату Європи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
80K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Сьогодні, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua