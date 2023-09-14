Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування

Частка тих, хто підтримує мобілізацію знизилася на 12% порівняно з жовтнем минулого року

Понад 50% громадян Росії підтримують мобілізацію у своїй країні

Більшість росіян переконані, що влада проведе нову хвилю мобілізації, проте не всі її підтримують. Про це йдеться у дослідженні, проведеному компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

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Результати дослідження свідчать, що 52% громадян Росії підтримують мобілізацію у своїй країні (20% відповіли «однозначно так»). Категорично проти 26% опитаних. Порівняно з жовтнем минулого року частка тих, хто підтримує мобілізацію знизилася на 12%.

54% опитаних росіян відповідають, що в Росії буде нова хвиля мобілізації, невпевнені в цьому 33%.

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Респонденти також відповіли на відкрите запитання «Навіщо проводити мобілізацію, якщо навколо всі говорять, що війна вже виграна?». Основними відповідями були:

Війна не виграна, ми такого не чули, це не так, це некоректне запитання.

Для деяких респондентів виграна війна – це захоплення Києва, Одеси, Харкова, Миколаєва, Львова, навіть Берліна, Польщі, Прибалтики. Це денацифікація України, якій допомагає Захід. Зазначають, що потрібно більше зусиль, щоб зламати Україну.

Для інших це технічне питання, тобто військовим потрібна ротація, треба готувати нових солдат, збільшити армію, відшкодувати великі втрати, бракує добровольців, потрібно замінити ЧВК Вагнера.

Для оборони кордонів країни, утримання нових територій, для страхування від планів США і України, для запобігання терактів України на території РФ.

Для прискорення виконання завдань СВО.

Це спроба вирішити проблеми в армії кількістю солдат, оскільки війна триватиме ще дуже довго –«хохли закінчаться, прийдуть поляки і румуни».

Для деяких – це питання грошей і бізнесу.

Зазначимо, опитування проводилося 28 серпня-7 вересня методом телефонного опитування. Обсяг вибіркової̈ сукупності становить 1200 респондентів (все населення РФ). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.8%.

