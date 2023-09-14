Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Понад 50% громадян Росії підтримують мобілізацію у своїй країні
Більшість росіян переконані, що влада проведе нову хвилю мобілізації, проте не всі її підтримують. Про це йдеться у дослідженні, проведеному компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.
Результати дослідження свідчать, що 52% громадян Росії підтримують мобілізацію у своїй країні (20% відповіли «однозначно так»). Категорично проти 26% опитаних. Порівняно з жовтнем минулого року частка тих, хто підтримує мобілізацію знизилася на 12%.
54% опитаних росіян відповідають, що в Росії буде нова хвиля мобілізації, невпевнені в цьому 33%.
Респонденти також відповіли на відкрите запитання «Навіщо проводити мобілізацію, якщо навколо всі говорять, що війна вже виграна?». Основними відповідями були:
- Війна не виграна, ми такого не чули, це не так, це некоректне запитання.
- Для деяких респондентів виграна війна – це захоплення Києва, Одеси, Харкова, Миколаєва, Львова, навіть Берліна, Польщі, Прибалтики. Це денацифікація України, якій допомагає Захід. Зазначають, що потрібно більше зусиль, щоб зламати Україну.
- Для інших це технічне питання, тобто військовим потрібна ротація, треба готувати нових солдат, збільшити армію, відшкодувати великі втрати, бракує добровольців, потрібно замінити ЧВК Вагнера.
- Для оборони кордонів країни, утримання нових територій, для страхування від планів США і України, для запобігання терактів України на території РФ.
- Для прискорення виконання завдань СВО.
- Це спроба вирішити проблеми в армії кількістю солдат, оскільки війна триватиме ще дуже довго –«хохли закінчаться, прийдуть поляки і румуни».
- Для деяких – це питання грошей і бізнесу.
Зазначимо, опитування проводилося 28 серпня-7 вересня методом телефонного опитування. Обсяг вибіркової̈ сукупності становить 1200 респондентів (все населення РФ). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.8%.
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