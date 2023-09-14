Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Частка тих, хто підтримує мобілізацію знизилася на 12% порівняно з жовтнем минулого року
фото: Defense Express

Понад 50% громадян Росії підтримують мобілізацію у своїй країні

Більшість росіян переконані, що влада проведе нову хвилю мобілізації, проте не всі її підтримують. Про це йдеться у дослідженні, проведеному компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

Результати дослідження свідчать, що 52% громадян Росії підтримують мобілізацію у своїй країні (20% відповіли «однозначно так»). Категорично проти 26% опитаних. Порівняно з жовтнем минулого року частка тих, хто підтримує мобілізацію знизилася на 12%.

Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування фото 1

54% опитаних росіян відповідають, що в Росії буде нова хвиля мобілізації, невпевнені в цьому 33%.

Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування фото 2

Респонденти також відповіли на відкрите запитання «Навіщо проводити мобілізацію, якщо навколо всі говорять, що війна вже виграна?». Основними відповідями були:

  • Війна не виграна, ми такого не чули, це не так, це некоректне запитання.
  • Для деяких респондентів виграна війна – це захоплення Києва, Одеси, Харкова, Миколаєва, Львова, навіть Берліна, Польщі, Прибалтики. Це денацифікація України, якій допомагає Захід. Зазначають, що потрібно більше зусиль, щоб зламати Україну.
  • Для інших це технічне питання, тобто військовим потрібна ротація, треба готувати нових солдат, збільшити армію, відшкодувати великі втрати, бракує добровольців, потрібно замінити ЧВК Вагнера.
  • Для оборони кордонів країни, утримання нових територій, для страхування від планів США і України, для запобігання терактів України на території РФ.
  • Для прискорення виконання завдань СВО.
  • Це спроба вирішити проблеми в армії кількістю солдат, оскільки війна триватиме ще дуже довго –«хохли закінчаться, прийдуть поляки і румуни».
  • Для деяких – це питання грошей і бізнесу.

Зазначимо, опитування проводилося 28 серпня-7 вересня методом телефонного опитування. Обсяг вибіркової̈ сукупності становить 1200 респондентів (все населення РФ). Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.8%.
 

Теги: війна мобілізація влада солдат росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Росіяни впевнені, що буде нова хвиля мобілізації: результати опитування
Російський пілот намагався збити британський літак – ВВС
Російський пілот намагався збити британський літак – ВВС
«Ваше невігластво коштувало життя українцям»: журналіст дорікнув Маску через блокування Starlink
«Ваше невігластво коштувало життя українцям»: журналіст дорікнув Маску через блокування Starlink
Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування
Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування
Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз Росії в Сирії – Reuters
Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз Росії в Сирії – Reuters
Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені
Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
У Німеччині через житло для українських біженців розгорівся скандал
23K
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
9829
Антикорупційний суд арештував ексміністра Степанова
9440
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8827
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
8088
Стало відомо, де поховали Яна Табачника. Родина повідомила деталі

Новини

Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
Сьогодні, 16:27
Україна готується відкрити порти для всіх вантажів, у цьому допоможе глобальне страхування – Financial Times
Сьогодні, 14:16
Хто з багатодітних батьків має право на відстрочку від мобілізації: роз'яснення
Сьогодні, 10:58
Уночі Росія атакувала Україну «Шахедами»: Генштаб оприлюднив деталі
Сьогодні, 07:44
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 04:51
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:51

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту