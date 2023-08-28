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Резніков вказав, коли в Україні можуть з'явитися перші винищувачі F-16

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Резніков вказав, коли в Україні можуть з'явитися перші винищувачі F-16
Міністр оборони України очікує появу F-16 на фронті весною
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, західні винищувачі F-16 може «змінити правила гри» у війні

Винищувачі F-16 може почати використовувати Україна вже навесні 2024 року. Треба враховувати час на навчання та підготовку інфраструктури. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Я сказав би, що це (поява F-16 на фронті – «Главком») може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали», – пояснив Резніков.

За словами міністра, для використання літаків в Україні необхідно підготувати інфраструктуру.

«Це має зайняти як мінімум шість місяців, а може, і трохи більше», – додав Резніков.

Як зауважив голова Міноборони України, поява винищувачів на фронті може «змінити правила гри» у війні.

«Ми повинні покласти край домінуванню Росії в небі, за межами поля бою. Літаки F-16 стануть частиною протиповітряної оборони. Ми можемо посилити наші можливості в небі для захисту повітряного простору, тобто наших міст. Для нас це було б великим проривом. Дуже великим», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що незабаром Україна отримає винищувачі американського виробництва F-16.

«F-16. Насправді це рухається вперед. Існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16… у недалекому майбутньому», – сказав Міллі.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки планують розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже у жовтні. 

Теги: Олексій Резніков винищувач літак F-16 війна

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