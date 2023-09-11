Нова масова мобілізація в РФ: розвідка розкрила деталі

За 2023 рік у Росії до армії вже призвали від 90 до 100 тис. осіб

Росія навряд чи оголосить велику, відкриту мобілізацію восени 2023 року, як це зробила торік. Про це розповів представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

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Проте не виключено, що росіяни проведуть таку мобілізацію пізніше – у них вже проведені всі організаційні заходи.

Скібіцький розповів, що Кремль продовжує приховану мобілізацію. За оцінкою ГУР, 2023 року в Росії вже призвали від 90 до 100 тис. осіб для поповнення втрат і створення нових з’єднань.

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«Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше», – каже він.

Водночас зазначається, що у Росії вже ухвалили необхідні закони, запровадили електронний облік, змусили всіх ходити до військкоматів за викликом та посилили відповідальність за ухиляння від призову. Російська влада вже навіть розрахувала, яку кількість людей і з яких регіонів варто призивати. На сьогодні в РФ мобілізують людей з усіх регіонів, особливо з депресивних. Жителі останніх вирушають воювати, аби заробити грошей.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомляв, що зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.