Атака дронів на Хмельниччину: з’явилися фото наслідків

Відновлювальні роботи вже тривають

Внаслідок збиття «Шахеда» уламки впали в одному з сіл Хмельницького району. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької ОВА.

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Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.

Відновлювальні роботи вже тривають.

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Внаслідок атаки постраждалих постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Усі 17 «Шахедів» знищено протиповітряною обороною.

До слова, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.