ISW розповів, як Росія бореться з дефіцитом військових

Російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки мігрантам

Російська влада продовжує переслідувати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство РФ, і намагається залучити їх до військової служби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією аналітиків ISW, які опираються на кілька джерел, в Красноярському краї було затримано 21 мігранта з російським громадянством, які не перебувають на обліку у військкоматах, і видала 18 з них військові повістки.

Зокрема російські силовики провели рейди в торгових центрах та на ринках Нижегородської області, вручивши військові повістки 50 мігрантам, які нещодавно набули російського громадянства.

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Раніше колишній ув'язнений, який потрапив у полон до українських військових, зізнався, що співробітники військкомату змусили його поїхати воювати до України, погрожуючи підкинути наркотики та знову запроторити до в'язниці.

Нагадаємо, Росія зазнає значних втрат у живій силі на війні в Україні і шукає, ким поповнить лави окупаційної армії. Як відомо, росіяни всіляко намагаються уникнути мобілізації, тому до війська набирають наркоманів і колишніх ув’язнених.

Зазначимо, за весь час війни ЗСУ утилізували сотні тисяч путінських обірванців, внаслідок чого РФ явно може знадобитися додаткова мобілізація. Журналісти розповіли, що проєкт відповідного указу вже створено, при цьому Путін може підписати його у вересні.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що Російська Федерація розглядає можливість додатково призвати 450 тисяч осіб.