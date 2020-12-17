  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ізраїльський мільярдер отримав п'ять років в'язниці у Румунії

    • Розсилка
    Бені Штейнмец в суді Рішон ле-Ціона - Ізраїльський мільярдер отримав п'ять років в'язниці у Румунії
    Бені Штейнмец в суді Рішон ле-Ціона
    Фото: Flash90:

    Верховний суд Румунії визнав мільярдера учасником злочинної змови з метою незаконного привласнення десятків гектарів державних земельних угідь за допомогою підкупу державних службовців

    Верховний апеляційний суд Румунії скасував виправдувальний вердикт окружного суду і засудив ізраїльського мільярдера Бені Штейнмеца до п'яти років в'язниці.

    Про це повідомляє Israelinfo.

    Три роки в'язниці отримав ізраїльський політтехнолог Таль Зільберштейн, який працював в минулому на двох прем'єр-міністрів Румунії.

    Верховний суд Румунії визнав ізраїльтян учасниками злочинної змови з метою незаконного привласнення десятків гектарів державних земельних угідь за допомогою підкупу державних службовців. Головним фігурантом справи є мільйонер Ремус Труйке, колишній директор канцелярії прем'єр-міністра Адріана Нестасе, який очолював уряд Румунії в 2000-2004 рр. Труйке отримав сім років в'язниці.

    Предметом кримінального розслідування стала історія великомасштабної скупки державних земельних угідь у Пола Ламбріно, нащадка позашлюбного сина румунського короля, який не був власником цих земель.

    Єдиною інстанцією, до якої може апелювати Штейнмец після винесення обвинувального вердикту Верховним судом Румунії, - Страсбурзький суд з прав людини.

    Ізраїльський мільярдер і гірничодобувна компанія BSG Resources, що належить йому, підозрюються у підкупі високопосадовців в Гвінеї в ході боротьби за родовище залізної руди Сіманду. Скандал розгорівся ще в 2012 році, і два роки по тому у компанії Штейнмеца була відкликана ліцензія. У BSG Resources підозри в причетності до корупційних схем назвали безпідставними.

    В рамках «гвінейської» справи Штейнмеца затримували в грудні 2016 року.

    Женевський прокурор Клаудіо Маскотт заявив, що вимагатиме для Штейнмеца тюремного ув'язнення на термін від двох до 10 років.

    Штейнмец входив в десятку найбагатших ізраїльтян. Компанії, що належать йому, об'єднані в холдинг Benny Steinmetz Group (BSG). Основні напрямки діяльності: алмазна промисловість, видобуток і переробка природних ресурсів, енергетика і нерухомість.

    Власник BSG є також найбільшим дистриб'ютором південно-африканської корпорації «Де Бірс» – світового лідера з видобутку й обробки алмазів. В цілому, активність Штейнмеца охоплює понад півсотні країн, в тому числі Саудівську Аравію, США і Британію, багато держав Африки, Південної Америки та Східної Європи.

    У колишньому СРСР його інтереси поширюються на Росію, Україну, Молдавію і Латвію, а також на Казахстан, Узбекистан і Туркменістан. 

    Теги: суд Ізраїль Румунія розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies