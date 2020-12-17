Ізраїльський мільярдер отримав п'ять років в'язниці у Румунії

Верховний суд Румунії визнав мільярдера учасником злочинної змови з метою незаконного привласнення десятків гектарів державних земельних угідь за допомогою підкупу державних службовців

Верховний апеляційний суд Румунії скасував виправдувальний вердикт окружного суду і засудив ізраїльського мільярдера Бені Штейнмеца до п'яти років в'язниці.

Про це повідомляє Israelinfo.

Три роки в'язниці отримав ізраїльський політтехнолог Таль Зільберштейн, який працював в минулому на двох прем'єр-міністрів Румунії.

Верховний суд Румунії визнав ізраїльтян учасниками злочинної змови з метою незаконного привласнення десятків гектарів державних земельних угідь за допомогою підкупу державних службовців. Головним фігурантом справи є мільйонер Ремус Труйке, колишній директор канцелярії прем'єр-міністра Адріана Нестасе, який очолював уряд Румунії в 2000-2004 рр. Труйке отримав сім років в'язниці.

Предметом кримінального розслідування стала історія великомасштабної скупки державних земельних угідь у Пола Ламбріно, нащадка позашлюбного сина румунського короля, який не був власником цих земель.

Єдиною інстанцією, до якої може апелювати Штейнмец після винесення обвинувального вердикту Верховним судом Румунії, - Страсбурзький суд з прав людини.

Ізраїльський мільярдер і гірничодобувна компанія BSG Resources, що належить йому, підозрюються у підкупі високопосадовців в Гвінеї в ході боротьби за родовище залізної руди Сіманду. Скандал розгорівся ще в 2012 році, і два роки по тому у компанії Штейнмеца була відкликана ліцензія. У BSG Resources підозри в причетності до корупційних схем назвали безпідставними.

В рамках «гвінейської» справи Штейнмеца затримували в грудні 2016 року.

Женевський прокурор Клаудіо Маскотт заявив, що вимагатиме для Штейнмеца тюремного ув'язнення на термін від двох до 10 років.

Штейнмец входив в десятку найбагатших ізраїльтян. Компанії, що належать йому, об'єднані в холдинг Benny Steinmetz Group (BSG). Основні напрямки діяльності: алмазна промисловість, видобуток і переробка природних ресурсів, енергетика і нерухомість.

Власник BSG є також найбільшим дистриб'ютором південно-африканської корпорації «Де Бірс» – світового лідера з видобутку й обробки алмазів. В цілому, активність Штейнмеца охоплює понад півсотні країн, в тому числі Саудівську Аравію, США і Британію, багато держав Африки, Південної Америки та Східної Європи.

У колишньому СРСР його інтереси поширюються на Росію, Україну, Молдавію і Латвію, а також на Казахстан, Узбекистан і Туркменістан.