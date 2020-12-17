Сергію Стерненку інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).

Отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою, ─ активіст

Одеський активіст Сергій Стерненко повідомив, що прокурор вимагає взяти його під варту. Про це він написав у Facebook.

«Щойно отримав на електронку від прокурорів клопотання про обрання мені запобіжного заходу у вигляді... тримання під вартою», ─ сказав він.

За словами Стерненка, домашній арешт у нього закінчився ще майже три тижні тому.

«Я нікуди не втік, веду публічний образ життя, приїздив навіть на одне засідання, яке не відбулось. Але шавкам Венедіктової пофіг. У них чітка квазівка закрити мене до СІЗО», ─ написав він.

Засідання відбудеться в п'ятницю, 18 грудня, в Приморському суді.

29 вересня суд залишив Стерненка під нічним домашнім арештом.

Активісту інкримінують умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї (ножа, яким він захищався під час нападу).

У травні 2018 року Іван Кузнецов та Олександр Ісайкул напали на Стерненка під його будинком в Одесі. Стерненко, захищаючись, поранив ножем Кузнєцова, в результаті чого той загинув. Ісайкул зараз знаходиться за кордоном.

СБУ ставить під сумнів версію Стерненка про самооборону під час нападу. У відомстві стверджують, що активіст вже після нападу, коли його життю нічого не загрожувало, наздогнав Кузнєцова і завдав йому кілька поранень, в тому числі смертельне поранення в серце.

Нагадаємо, 6 серпня Шевченківський районний суд Києва підтвердив домашній арешт Стерненка, але змінив умови – з цілодобового на нічний домашній арешт.

Під Приморським судом Одеси 31 серпня невідомі напали на Стерненка та намагалися облити його невідомою речовиною.

До слова, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.