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Скеля обвалилася біля популярного музею в Туреччині: є жертви (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Скеля обвалилася біля популярного музею в Туреччині: є жертви (відео)
Великі уламки скелі, за повідомленнями ЗМІ, впали поблизу туристичного комплексу в Каппадокії
фото: скриншот з відео AP

Великі уламки породи впали поблизу входу до туристичного комплексу в Каппадокії

У турецькій Каппадокії повідомляють про обвал скелі біля входу до Музею просто неба в Гереме. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на турецьке видання TV100.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, поблизу входу до туристичної пам'ятки обвалилися великі кам'яні брили. Під уламками можуть залишатися люди.

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Точна кількість загиблих і поранених наразі невідома. Офіційного підтвердження масштабів трагедії та обставин обвалу поки немає.

Музей просто неба в Гереме є однією з найвідоміших туристичних пам'яток Каппадокії. Він розташований серед скельних утворень, якими славиться центральна частина Туреччини.

На території комплексу збереглися давні монастирі, церкви та житлові приміщення, висічені у вулканічній породі. Частина храмів відома настінними розписами візантійського періоду.

Гереме входить до об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО «Національний парк Гереме та скельні пам'ятки Каппадокії».

Нагадаємо, у вересні 2025 року в Каппадокії вже обвалювалося скельне утворення, відоме як «казковий димар». Тоді, за повідомленнями місцевих ЗМІ, обійшлося без постраждалих.

Раніше турецькі фахівці попереджали про ризики руйнування окремих скельних утворень Каппадокії внаслідок природної ерозії.

 

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Теги: Туреччина відео ЮНЕСКО

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