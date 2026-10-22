Російський удар по Києву пошкодив Музей української діаспори (фото)
Найближчими днями Музей української діаспори буде зачинений для відвідувачів
Унаслідок нічного російського обстрілу столиці 22 жовтня зазнав пошкоджень Музей української діаспори, який є філією Музею історії міста Києва. Про це повідомила адміністрація Музею історії міста Києва, інформує «Главком»
У будівлі вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, а також пошкоджено фасад та покрівлю. Внаслідок обстрілу ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.
У закладі зазначили, що наразі тривають роботи з усунення наслідків ворожого обстрілу, тому найближчими днями Музей української діаспори буде зачинений для відвідувачів. Про відновлення його роботи та прийом гостей адміністрація повідомить додатково.
У музейній установі також висловили вдячність усім киянам та небайдужим за підтримку й готовність допомогти у відновленні будівлі.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. Внаслідок атак РФ на Київ в ніч на 22 жовтня постраждав ритейл-парк «Почайна». Ритейл-парк «Почайна» складається з двох будівель магазинів, загальна орендна площа – 28 200 км. в. У ритейл-парку працювали магазин спортивних товарів Decatlon, магазини одягу LC Waikiki, Argo, Colin’s, магазин товарів для дому JYSK, Aves Auto Hub, та «Нова пошта». Також пошкоджено магазин «Епіцентр».
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