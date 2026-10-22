Російський удар по Києву пошкодив Музей української діаспори (фото)

У будівлі вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, а також пошкоджено фасад та покрівлю

Найближчими днями Музей української діаспори буде зачинений для відвідувачів

Унаслідок нічного російського обстрілу столиці 22 жовтня зазнав пошкоджень Музей української діаспори, який є філією Музею історії міста Києва. Про це повідомила адміністрація Музею історії міста Києва, інформує «Главком»

У будівлі вибуховою хвилею та уламками вибито вікна, а також пошкоджено фасад та покрівлю. Внаслідок обстрілу ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав.

У закладі зазначили, що наразі тривають роботи з усунення наслідків ворожого обстрілу, тому найближчими днями Музей української діаспори буде зачинений для відвідувачів. Про відновлення його роботи та прийом гостей адміністрація повідомить додатково.

Пошкоджене вікно музею фото: Музей історії міста Києва

фото: Музей історії міста Києва

фото: Музей історії міста Києва

У музейній установі також висловили вдячність усім киянам та небайдужим за підтримку й готовність допомогти у відновленні будівлі.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого балістичного удару по столиці. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще 22 дістали поранення, серед постраждалих – четверо дітей. Внаслідок атак РФ на Київ в ніч на 22 жовтня постраждав ритейл-парк «Почайна». Ритейл-парк «Почайна» складається з двох будівель магазинів, загальна орендна площа – 28 200 км. в. У ритейл-парку працювали магазин спортивних товарів Decatlon, магазини одягу LC Waikiki, Argo, Colin’s, магазин товарів для дому JYSK, Aves Auto Hub, та «Нова пошта». Також пошкоджено магазин «Епіцентр».