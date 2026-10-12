Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Кетіл Крогстад підтримав Україну
фото: кадр із відео

Кетіл Крогстад станцював під пісню Jerry Heil

Популярний блогер із Норвегії Кетіл Крогстад станцював на кордоні з Росією під українську пісню, обуривши мешканців країни-терористки. Відео інфлюенсера стало вірусним у мережі та привернуло увагу росіян. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис норвежця у Threads.

Кетіл Крогстад відомий у мережі своїми неординарними танцями. Один із них він виконав на тлі кордону Норвегії та РФ під пісню української співачки Jerry Heil «Додай гучності». Так Кетіл Крогстад вирішив підтримати Україну та зазначив, що Норвегія не відвернулася від Києва. Блогер наголосив на тому, що українці не залишилися самі у війні з Росією.

«Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: «Ми залишаємося». Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми додаємо гучності. 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі», – написав він.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також Крогстад виконав біля норвезько-російського кордону курйозний танець із чашкою в руках. На відео також присутній підпис «Українська пісня – російський кордон».

У коментарях під відео блогера на його танець відреагувала Jerry Heil. «Ти буквально танцюєш на краю цивілізації. Дякую тобі знову й знову!» – написала вона. 

Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео) фото 1
фото: скриншот Іnstagram

Українці також оцінили перформанс норвежця та подякували йому за підтримку у соцмережі Threads:

  • «Дякуємо за підтримку та за те, що ви поруч із нами. Для нас це справді дуже багато означає».
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео) фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Слава Україні! Героям слава!»
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео) фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Оце справжня мужність. Слава Україні!»
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео) фото 4
фото: скриншот Threads
  • «Дякую за підтримку».

До коментарів із підтримкою долучилися й інші користувачі, зокрема зі США, Великої Британії та інших країн.

  • «Слава Україні! Мені дуже подобаються ваш танець і вибір музики. Танцюймо всі так, ніби завтра не настане, і дайте Путіну гарного прочухана!» – зазначила користувачка зі США.
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео) фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Слава Україні». Я поляк».
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео) фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Хтось знає, що це за пісня? Слава Україні», – написав користувач із Великої Британії.

Водночас під відео Кетіла Крогстада були й негативні коментарі. Зокрема, росіяни були незадоволені підтримкою України з боку норвежця. Вони залишали під дописом коментарі з нецензурною лексикою та висловлювали своє невдоволення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за домовленість про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

Зазначимо, Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США. Водночас Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком».

Читайте також:

Теги: блогер росіяни Норвегія відео росія кордон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися на перемир'я
Трамп заявив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією
Вчора, 17:33
У складі ПСЖ є росіянин Матвій Сафонов
ПСЖ Забарного втрапив у халепу через анонс товариського матчу збірної Росії
8 жовтня, 01:34
«Главком» звернувся за коментарем до МОК, але організація не надала відповіді
МОК відмовляється коментувати скандальний лист Ковентрі міністру спорту РФ Дегтярьову
6 жовтня, 10:55
28-річна росіянка померла від легеневої форми чуми
Чума вирвалася з лабораторії? Майже 200 росіян госпіталізовано після загадкової смерті
3 жовтня, 12:55
Путін заговорив про загрозу знищення людства
Путін зробив цинічну заяву про майбутнє людства
1 жовтня, 19:06
Путін всіма силами намагається продовжити війну
The Telegraph: Путін повторює основну помилку Брежнєва
1 жовтня, 04:08
Українські безпілотники можуть знищувати інфраструктуру окупантів на значній відстані від фронту
Україна здатна блокувати цілі галузі економіки Росії – Мадяр
28 вересня, 10:51
Передбачені видатки мають забезпечити армію окупантів озброєнням і військовою технікою
Кремль готує підвищення податків після виборів для фінансування війни – Reuters
24 вересня, 21:40
Москва приваблює іноземців обіцянками високої оплати
Розвідка назвала кількість іноземців у війську Росії
14 вересня, 05:28

Відео

Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Військовий ЗСУ показав, як вишиває хрестиком на позиціях (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)
Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)
Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
187K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
102K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
83K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua