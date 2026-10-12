Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)

Кетіл Крогстад станцював під пісню Jerry Heil

Популярний блогер із Норвегії Кетіл Крогстад станцював на кордоні з Росією під українську пісню, обуривши мешканців країни-терористки. Відео інфлюенсера стало вірусним у мережі та привернуло увагу росіян. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис норвежця у Threads.

Кетіл Крогстад відомий у мережі своїми неординарними танцями. Один із них він виконав на тлі кордону Норвегії та РФ під пісню української співачки Jerry Heil «Додай гучності». Так Кетіл Крогстад вирішив підтримати Україну та зазначив, що Норвегія не відвернулася від Києва. Блогер наголосив на тому, що українці не залишилися самі у війні з Росією.

«Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: «Ми залишаємося». Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми додаємо гучності. 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі», – написав він.

Також Крогстад виконав біля норвезько-російського кордону курйозний танець із чашкою в руках. На відео також присутній підпис «Українська пісня – російський кордон».

У коментарях під відео блогера на його танець відреагувала Jerry Heil. «Ти буквально танцюєш на краю цивілізації. Дякую тобі знову й знову!» – написала вона.

фото: скриншот Іnstagram

Українці також оцінили перформанс норвежця та подякували йому за підтримку у соцмережі Threads:

«Дякуємо за підтримку та за те, що ви поруч із нами. Для нас це справді дуже багато означає».

фото: скриншот Threads

«Слава Україні! Героям слава!»

фото: скриншот Threads

«Оце справжня мужність. Слава Україні!»

фото: скриншот Threads

«Дякую за підтримку».

До коментарів із підтримкою долучилися й інші користувачі, зокрема зі США, Великої Британії та інших країн.

«Слава Україні! Мені дуже подобаються ваш танець і вибір музики. Танцюймо всі так, ніби завтра не настане, і дайте Путіну гарного прочухана!» – зазначила користувачка зі США.

фото: скриншот Threads

«Слава Україні». Я поляк».

фото: скриншот Threads

«Хтось знає, що це за пісня? Слава Україні», – написав користувач із Великої Британії.

Водночас під відео Кетіла Крогстада були й негативні коментарі. Зокрема, росіяни були незадоволені підтримкою України з боку норвежця. Вони залишали під дописом коментарі з нецензурною лексикою та висловлювали своє невдоволення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп подякував російському диктатору Володимиру Путіну за домовленість про постачання дизельного пального на американський і світовий ринки.

Зазначимо, Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США. Водночас Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком».