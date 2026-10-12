Олена Філонова опинилася в центрі російського удару в Києві (фото, відео)

Олена Філонова розповіла про наслідки атаки РФ на Київ

Сьогодні, 12 жовтня, росіяни поцілили у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Українська телеведуча Олена Філонова, яка опинилася у центрі атаки, показала кадри з місця подій. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Олена Філонова розповіла, що завжди ходить дорогою біля будинку, куди поцілили росіяни. Ведуча опинилася поруч під час атаки та поділилася своїми емоціями від побаченого. «Я це бачу на власні очі. Горить вогонь. Я сподіваюся, люди живі. Купа людей. Я сподіваюся, що ніхто не загинув. Щоб ви розуміли, тут за куточком салон, в який я ходила обслуговуватися, я щойно подзвонила, спитала, чи все добре з дівчатами, тому що я не можу пройти. Тут все перекрили, купа людей», – розповіла Філонова.

Олена Філонова показала наслідки російського удару. Нині на місці після атаки досі палає вогонь. «Всі в шоці, звісно. А мене трясе, я не знаю, як передати ці емоції. Страшно, дуже страшно. Я сподіваюся, але ніхто не знає, з четвертого поверху квартира. Що з людьми, чи були вони вдома в цей момент. Там просто палає вогонь, йде чорний. Просто жесть, просто жесть. Шкода, дуже шкода», – сказала киянка.

Росіяни поцілили у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці фото: Іnstagram.com/efilonova

Як писав «Главком», під час російської атаки на Київ 12 жовтня безпілотник, за попередніми даними, влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих збільшилася. Також відомо про одного загиблого.