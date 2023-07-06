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У Львові пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Львові пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У Львові пролунав звук вибуху в ніч на четвер, 6 липня, на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні через ракетну та дронову небезпеку. Незабаром у місті почулося ще два вибухи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Суспільне Львів».

Перед цим у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ попередили, що кілька ворожих ракет рухаються у напрямку західних областей.

«Львівська, Тернопільська області - працює ППО! Перебувайте в укриттях!» - оголошували в ПС.

«Зберігаємо інформаційну тишу! Ніде нічого не публікуємо!» - пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram.

Також чиновник незабаром додав, що на Львівщині є нові загрози. Тривога продовжується.

Так, у місті згодом також пролунали ще два вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram закликає жителів міста залишатися в укриттях та підходити до вікон!

«Повторні вибухи на Львівщині - робота ППО! Ракетна небезпека не минула», - інформують в Повітряних силах. Водночас громадян просять передувати в укриттях.

Як зазначає голова Львівської ОВА, в області «було дуже гучно». Чиновник пообіцяв розкрити деталі згодом, разом з тим закликав львів'ян перебувати у безпечному місці, адже «є небезпека нових ракетних ударів».

Раніше повідомлялося, що ввечері середи, 5 липня, вибухи прогриміли у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. 

До слова, ввечері 5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва прогриміло кілька вибухів. Згодом було встановлено, що гранати розірвав обвинувачений Ігор Гуменюк. Чоловік вже відсидів у СІЗО понад сім років – з 2015-го, коли його затримали після вибуху на мітингу в столиці. Цього дня суд мав продовжити слухання його кримінального провадження.

Теги: вибух Львів небезпека тривога системи ППО

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