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Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти

Діана Гасюк
glavcom.ua
Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти
На сході Канади сильні зливи
фото: CBC News

На усій території Нової Шотландії було оголошено надзвичайний стан до 5 серпня

Унаслідок рекордної зливи у канадській провінції Нова Шотландія були евакуйовані близько 750 людей, четверо осіб зникли безвісти. Про це пише CBC News.

«Четверо людей, серед них двоє дітей та підліток, були оголошені в розшук у регіоні Вест Гантс провінції Нова Шотландія після того, як автомобілі, в яких вони пересувалися, занурився під воду», - йдеться у повідомленні.

В деяких районах провінції Нова Шотландія випало до 250 мм опадів за добу, а місто Галіфакс стало свідком найсильнішої зливи з 1971 року. Унаслідок рекордних дощів декілька ключових доріг було закрито через підтоплення, а також було обмежено рух на ділянці залізниці.

Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти фото 1
фото: CBC News
Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти фото 2
фото: CBC News
Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти фото 3
фото: CBC News.

Негода мала серйозні наслідки і для заходів у місті. Церемонію закриття Північноамериканських ігор корінних народів, заплановану на цей місяць у Галіфаксі скасували.

На усій території Нової Шотландії було оголошено надзвичайний стан до 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що зливи в штаті Гуджарат на північному заході Індії призвели до серйозних повеней. Про це пише The Times of India. За даними видання, зранку суботи у деяких районах штату випало до 233 мм опадів. Про точну кількість загиблих та постраждалих  інформації поки що немає, але може йтись про понад 500 тис. жителів. Місцева влада уже назвала цю повінь однією із найбільших за останній час, і зазначає, що у країні зараз  введено «червоний рівень небезпеки». 

Нагадаємо, Південну Корею нещодавно теж сколихнули проливні дощі. Від повені загинули вже 33 людини. Шістьох із них витягнули сьогодні з затопленого тунелю у центральній частині країни. 

Голова пожежної частини західного Чонджу Сео Чон-Іл сказав, що приблизно 15 транспортних засобів, зокрема автобус, були затоплені в підземному переході міста.

Теги: Канада місцева влада Шотландія надзвичайний стан повінь

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