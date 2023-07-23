Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти

На усій території Нової Шотландії було оголошено надзвичайний стан до 5 серпня

Унаслідок рекордної зливи у канадській провінції Нова Шотландія були евакуйовані близько 750 людей, четверо осіб зникли безвісти. Про це пише CBC News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Четверо людей, серед них двоє дітей та підліток, були оголошені в розшук у регіоні Вест Гантс провінції Нова Шотландія після того, як автомобілі, в яких вони пересувалися, занурився під воду», - йдеться у повідомленні.

В деяких районах провінції Нова Шотландія випало до 250 мм опадів за добу, а місто Галіфакс стало свідком найсильнішої зливи з 1971 року. Унаслідок рекордних дощів декілька ключових доріг було закрито через підтоплення, а також було обмежено рух на ділянці залізниці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Numerous road washouts in the Bedford and Sackville areas!!

The Bedford highway is dangerous and completely water covered, with rocks and debris in many places.

This is between the Fisherman’s Market and Hammonds Plains Road. #nsstorm #nswx pic.twitter.com/5pUOLTc0K2 — Ryan Snoddon (@ryansnoddon) July 21, 2023

Будь ласка, читайте текст після реклами

The Bedford Highway (near the Sunnyside Mall) is currently also the Sackville River. #nsstorm #nswx pic.twitter.com/gDo58t3dn8 — Ryan Snoddon (@ryansnoddon) July 22, 2023

фото: CBC News

фото: CBC News

фото: CBC News.

Негода мала серйозні наслідки і для заходів у місті. Церемонію закриття Північноамериканських ігор корінних народів, заплановану на цей місяць у Галіфаксі скасували.

На усій території Нової Шотландії було оголошено надзвичайний стан до 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що зливи в штаті Гуджарат на північному заході Індії призвели до серйозних повеней. Про це пише The Times of India. За даними видання, зранку суботи у деяких районах штату випало до 233 мм опадів. Про точну кількість загиблих та постраждалих інформації поки що немає, але може йтись про понад 500 тис. жителів. Місцева влада уже назвала цю повінь однією із найбільших за останній час, і зазначає, що у країні зараз введено «червоний рівень небезпеки».

Нагадаємо, Південну Корею нещодавно теж сколихнули проливні дощі. Від повені загинули вже 33 людини. Шістьох із них витягнули сьогодні з затопленого тунелю у центральній частині країни.

Голова пожежної частини західного Чонджу Сео Чон-Іл сказав, що приблизно 15 транспортних засобів, зокрема автобус, були затоплені в підземному переході міста.