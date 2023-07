Канада потерпає від масштабної повені: сотні людей евакуйовані, є зниклі безвісти

Унаслідок рекордної зливи у канадській провінції Нова Шотландія були евакуйовані близько 750 людей, четверо осіб зникли безвісти. Про це пише CBC News.

«Четверо людей, серед них двоє дітей та підліток, були оголошені в розшук у регіоні Вест Гантс провінції Нова Шотландія після того, як автомобілі, в яких вони пересувалися, занурився під воду», - йдеться у повідомленні.

В деяких районах провінції Нова Шотландія випало до 250 мм опадів за добу, а місто Галіфакс стало свідком найсильнішої зливи з 1971 року. Унаслідок рекордних дощів декілька ключових доріг було закрито через підтоплення, а також було обмежено рух на ділянці залізниці.

Numerous road washouts in the Bedford and Sackville areas!!

The Bedford highway is dangerous and completely water covered, with rocks and debris in many places.

This is between the Fisherman’s Market and Hammonds Plains Road. #nsstorm #nswx pic.twitter.com/5pUOLTc0K2