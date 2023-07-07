Негода на Прикарпатті: через дощі затоплено 600 будинків (фото)

Після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території

Підтоплення сталися у Коломийському, Калуському, Косівському та Надвірнянському районах

На Прикарпатті після грозових дощів підтопило 600 домоволодінь, а також дороги та відкриті території, рятувальники врятували 8 людей, евакуювали 45, з них 11 дітей. Про це повідомляє ДСНС.

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Рятувальники врятували 8 людей, евакуювали 45, з них 11 дітей фото: ДСНС

«Станом на 15:00 рятувальники та представники місцевої влади встановили, що внаслідок грозового дощу, підняття рівня води в місцевих потічках відбулось підтоплення 600 дворогосподарств, підвальних приміщень, відкритих територій та місцевих доріг», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, підтопило:

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близько 340 будинків у Коломийському районі (с. Мишин, с. Верхній Вербіж та с. Великий Ключів),

близько 30 домогосподарств у Калуському районі (м. Калуш),

близько 80 будинків у Косівському районі (смт Яблунів, с. Стопчатів, с. Уторопи, с. Люча),

близько 150 будинків у Надвірнянському районі (с. Стримба, с. Гвізд; смт Делятин, смт Ланчин).

Наразі рятувальники продовжують надавати допомогу населенню.

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