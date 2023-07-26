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Ракетна небезпека: і Україні оголошена повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна небезпека: і Україні оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

Станом на 13:30 в Україні оголошено повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про ракетну небезпеку.

Також повідомляється про невідомі повітряні цілі над Кіровоградщиною, які летять на північ країни.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

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