Філіппіни потерпають від руйнівного тайфуну. На черзі Китай та Тайвань (фото)

Руйнівний тайфун «Доксурі» залишив без домівок тисячі людей

Щонайменше одна людина загинула на Філіппінах після того, як потужний тайфун «Доксурі» обрушився на північні частини архіпелагу. Він позривав дахи, зруйнував дороги та лінії електропередач, затопив низинні села та позбавив домівок тисячі людей. Про це пише Al Jazeera.

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Метеорологи попереджають, що потужний шторм, який у середу обрушився на Філіппіни зі швидкістю вітру до 175 км/год, продовжить свій курс до Тайваню та Китаю і вируватиме там пізніше цього тижня.

Національне агентство зі стихійних лих повідомило, що щонайменше одна людина загинула у філіппінській провінції Різал, на схід від столиці Маніли, в результаті тайфуну. У північній провінції Кагаян понад 12 000 людей були евакуйовані з небезпечних прибережних сіл і шкіл, а людей попередили не виходити на роботу. Берегова охорона повідомила, що понад 4000 пасажирів застрягли в різних портах країни після припинення морського сполучення.

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«Наші міста на північному узбережжі зазнають лиха. Я отримав повідомлення про те, що жерстяні дахи зносить величезними хвилями прямо в мор», – сказав телефоном губернатор Кагаяна Мануель Мамба.

Оцінка збитків буде проведена після того, як тайфун остаточно мине, але Мамба сказав, що він боїться, що може бути завдано непоправної шкоди кукурудзяним і рисовим фермам у долині Кагаян, які вже постраждали від багатомісячної посухи до того, як ударив «Доксурі».

Метеорологічне бюро Філіппін повідомило, що в середу «очікується, що жорстокі умови, що загрожують життю, продовжаться». Особливо негода вируватиме над північно-західним Кагаяном і віддаленими островами Бабуян, а також північними гірськими провінціями Апаяо та Північний Ілокос.

У свою чергу, Національний метеорологічний центр Китаю повідомив, що «Доксурі», як очікується, рухатиметься на північний захід зі швидкістю 10-15 км/год і досягне північно-східної частини Південно-Китайського моря, починаючи з ночі середи до ранку четверга.

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У четвер він пройде повз південний Тайвань і, як прогнозують китайські синоптики, в п’ятницю вранці досягне узбережжя центральної провінції Фуцзянь і східної провінції Гуандун. Вони дужезанепокоєні і вважають, що це може бути найсильніший тайфун у цій провінції за останні 10 років.

Сьогодні зранку Національний метеорологічний центр Китаю, оновив своє попередження про тайфун з помаранчевого рівня небезпеки на найвищий –червоний. Влада також закликала людей в якості запобіжного заходу зробити запаси їжі, предметів першої необхідності та свічок. «Доксурі» стане другим тайфуном, який пануватиме у Китаї менш ніж за два тижні після того, як тайфун «Талім» овирував у провінції Гуандун увечері 17 липня.