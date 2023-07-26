Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Філіппіни потерпають від руйнівного тайфуну. На черзі Китай та Тайвань (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Філіппіни потерпають від руйнівного тайфуну. На черзі Китай та Тайвань (фото)
Філіппіни дуже постраждали від тайфуну
фото:СNN

Руйнівний тайфун «Доксурі» залишив без домівок тисячі людей 

Щонайменше одна людина загинула на Філіппінах після того, як потужний тайфун «Доксурі» обрушився на північні частини архіпелагу. Він позривав дахи, зруйнував дороги та лінії електропередач, затопив низинні села та позбавив домівок тисячі людей. Про це пише Al Jazeera.

Метеорологи попереджають, що  потужний шторм, який у середу обрушився на Філіппіни зі швидкістю вітру до 175 км/год, продовжить свій курс до Тайваню та Китаю і вируватиме там пізніше цього тижня.

Національне агентство зі стихійних лих повідомило, що щонайменше одна людина загинула у філіппінській провінції Різал, на схід від столиці Маніли, в результаті тайфуну. У північній провінції Кагаян понад 12 000 людей були евакуйовані з небезпечних прибережних сіл і шкіл, а людей попередили не виходити на роботу. Берегова охорона повідомила, що понад 4000 пасажирів застрягли в різних портах країни після припинення морського сполучення.

5 фото
На весь екран

«Наші міста на північному узбережжі зазнають лиха. Я отримав повідомлення про те, що жерстяні дахи зносить величезними хвилями прямо в мор», – сказав  телефоном губернатор Кагаяна Мануель Мамба.

Оцінка збитків буде проведена після того, як тайфун остаточно мине, але Мамба сказав, що він боїться, що може бути завдано непоправної шкоди кукурудзяним і рисовим фермам у долині Кагаян, які вже постраждали від багатомісячної посухи до того, як ударив «Доксурі».

Метеорологічне бюро Філіппін повідомило, що в середу «очікується, що жорстокі умови, що загрожують життю, продовжаться». Особливо негода вируватиме над північно-західним Кагаяном і віддаленими островами Бабуян, а також північними гірськими провінціями Апаяо та Північний Ілокос.

У свою чергу, Національний метеорологічний центр Китаю повідомив, що «Доксурі», як очікується, рухатиметься на північний захід зі швидкістю 10-15 км/год  і досягне  північно-східної частини Південно-Китайського моря, починаючи з ночі середи до ранку четверга.

У четвер він пройде повз південний Тайвань і, як прогнозують китайські синоптики, в п’ятницю вранці досягне узбережжя центральної провінції Фуцзянь і східної провінції Гуандун. Вони дужезанепокоєні і вважають, що це може бути найсильніший тайфун у цій провінції за останні 10 років.

Сьогодні зранку Національний метеорологічний центр Китаю, оновив своє попередження про тайфун з помаранчевого рівня небезпеки на найвищий –червоний. Влада також закликала людей в якості запобіжного заходу  зробити запаси їжі, предметів першої необхідності та свічок. «Доксурі» стане другим тайфуном, який пануватиме у Китаї менш ніж за два тижні після того, як тайфун «Талім» овирував у провінції Гуандун увечері 17 липня.

Читайте також: Китай накрив потужний тайфун: евакуйовано десятки тисяч людей (відео)
Теги: дороги Китай Філіппіни Тайвань шторм негода влада охорона відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Гамалій вини не визнав і просив суд справу закрити
Голова ОВА, якого зняв Зеленський після протоколу за п’яну їзду, виграв суд
1 липня, 11:19
Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас
ЗСУ вигнали росіян із західного берега каналу Сіверський Донець-Донбас (відео)
26 червня, 15:13
Біля авіабази в Колумбії під час навчань зіткнулися два літаки Військово-повітряних сил Колумбії
У Колумбії зіткнулись два військові літаки: загинув пілот (відео)
2 липня, 13:23
Під будівлями Києво-Печерської лаври зібралися прихильники УПЦ МП
Віряни та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру (фото, відео)
4 липня, 13:56
Джонні Депп може приїхати до Росії
Джонні Депп звернувся до росіян і побажав їм «берегти себе» – ЗМІ
13 липня, 13:19
Росіяни масово зрізають «вагнерівські» прапори з могил найманців Пригожина (відео)
Росіяни масово зрізають «вагнерівські» прапори з могил найманців Пригожина (відео)
3 липня, 15:06
Росіяни зводять фортифікаційні споруди та копають окопи у тимчасово окупованому Криму
Росія почала підготовку до боїв у Криму – Міноборони
8 липня, 19:30
Президент ПАР каже що йому не потрібна війна із Путіним
Буде арешт чи ні? Президент ПАР панічно боїться приїзду Путіна
19 липня, 09:49
Окупанти переконують у кримців є бензин
Окупаційна влада Криму запевняє, що на півострові немає проблем із пальним
21 липня, 17:48

Соціум

У Росії на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою
У Росії на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою
Філіппіни потерпають від руйнівного тайфуну. На черзі Китай та Тайвань (фото)
Філіппіни потерпають від руйнівного тайфуну. На черзі Китай та Тайвань (фото)
Всесвітній рейтинг паспортів: громадяни яких держав мають найбільшу свободу пересування
Всесвітній рейтинг паспортів: громадяни яких держав мають найбільшу свободу пересування
Піднято частину порома «Естонія», який загадково затонув 30 років тому (фото)
Піднято частину порома «Естонія», який загадково затонув 30 років тому (фото)
У в’язницях Еквадору тривають масові бунти: 18 загиблих, майже 100 охоронців взяті в полон
У в’язницях Еквадору тривають масові бунти: 18 загиблих, майже 100 охоронців взяті в полон
Попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам – ЗМІ
Попри війну, ЄС гостинно «відкриває двері» росіянам – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
355K
Німецькі військові вперше розкритикували українську армію – Bild
153K
Священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням
109K
Що виявили обшуки у харківській оселі Мураєва. Ексклюзивні фото
17K
Розвідка прокоментувала розміщення ядерної зброї у Білорусі
15K
У Сирії російський винищувач поцілив в американський безпілотник
14K
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
Вчора, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 06:42
Затримання скандального воєнкома та підозра нардепу. Головне за 24 липня
24 липня, 21:00
Окупанти примусово виселяють мешканців окупованих територій з їхніх квартир – Генштаб
24 липня, 19:21
Луценко виїхав із України, обіцяє повернутися
24 липня, 10:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту