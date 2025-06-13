Fox News повідомив деталі ліквідації іранських генералів

Ізраїльські спецслужби заманили іранських генералів на нараду перед авіаударом

Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Представник ізраїльської служби безпеки повідомив телеканалу, що удари були більш успішними, ніж очікував Ізраїль. Зокрема, йдеться про ліквідацію високопоставлених військових.

«Ми провели певні заходи, які допомогли нам дізнатися більше про них, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку. Ми знали, що це приведе їх до зустрічі, але, що більш важливо, ми знали, як їх там утримати», – зазначив він.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що більшість керівництва військово-повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) було знищено в результаті одного удару. Серед загиблих – Амір Алі Хаджизаде, командувач ВПС КВІР. Також загинули генерал Хосейн Салямі, лідер воєнізованої Революційної гвардії Ірану, і генерал Мохаммад Багері, начальник штабу іранських збройних сил.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів.

Тим часом керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Як повідомлялося, Ізраїль, Іран, Ірак, Йорданія і Сирія закрили свої повітряні простори після того, як Ізраїль завдав ударів по військових і ядерних об'єктах в Ірані. Світові авіакомпанії змінюють маршрути або скасовують рейси.

Раніше Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має негайно піти на ядерну угоду, аби уникнути подальших руйнувань і жертв, які можуть принести наступні атаки.